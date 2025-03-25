新华社北京3月25日电 美国总统特朗普24日在白宫说，随着4月2日“对等关税”生效日临近，他可能会给很多国家提供关税优惠，但需要实现“对等”。

或面向“很多国家”

特朗普说，欧盟已经同意将汽车关税降至2.5%，跟美国一样的水平。他还表示未来数日他将宣布涉及汽车、木材、芯片等产品的关税。

特朗普2月13日签署备忘录，要求相关部门确定与每个外国贸易伙伴的“对等关税”。经济学家和市场人士担忧，在特朗普政府不断升级的“关税乱拳”下，美国经济可能出现“特朗普衰退”甚至“滞胀”。摩根大通首席全球经济学家布鲁斯·卡斯曼本月早些时候表示对美国经济高度担忧，预计今年美国经济衰退的概率约为40%，明显高于年初预测的30%。

英首相：寻求达成协议

据英国媒体报道，英国首相斯塔默与特朗普23日通电话，讨论一项涉及两国的经济协议。英国政府寻求通过这项经济协议，避免英国成为美国即将推动的“对等关税”实施对象。

英国首相一名发言人24日证实，英国正与美国就一项经济协议展开合作，并以双方对经济安全的共同承诺为基础。

英国媒体此前报道，英国政府可能削减数字服务税以减轻美国科技公司在英国运营的税务压力，以此换取美政府减轻对英国商品征收关税的影响。

这名发言人重申数字服务税的重要性，称该税种预计每年会给英国政府创造约8亿英镑（1英镑约合1.29美元）收入。关于英美讨论中的经济协议，发言人表示，这份协议只涉及部分行业，并非全面的自由贸易协议，当前“进展良好”。

意总统：扭曲市场竞争

意大利总统马塔雷拉24日在罗马举办的一场活动上，就美国政府计划对欧盟商品征收关税的做法表示，美国关税政策扭曲市场竞争，各国应予以反对。

安莎社报道，马塔雷拉强调，开放的市场能够保证意大利两项至关重要的利益：促进和平及保障重要的出口利益。关税会制造市场壁垒，扭曲市场竞争，损害优质产品。他说：“不仅我们不接受，而且全世界各国都应对此予以反对。公平规则下的合作是不可或缺的。”

马塔雷拉强调，解决问题的关键不在于征收关税，而在于确保规则得到严格执行。他说：“我们必须保持冷静，不必过度担忧，因为欧盟有能力以冷静且权威的方式介入，抵制诸如征收不合理关税之类的决定。”

日企代表：“非常严重的问题”

日本制铁社长兼日本钢铁联盟会长今井正24日在东京表示，美国加征关税有可能导致日本粗钢产量“下降数百万吨”。

共同社援引日本钢铁联盟一位官员的话报道，届时日本粗钢年产量将降至半个多世纪以来最低水平。

3月12日，美国开始对所有进口钢铁和铝制品征收25%关税，日本已成为加税对象。此外，美国还打算自4月起对进口汽车征收25%左右的关税。

今井表示，特朗普政府正在推行的关税政策“是一个非常严重的问题”。他说，2024年日本国内粗钢产量约为8400万吨，“如果一系列追加关税全部启动，导致对美粗钢出口减少，预计日本粗钢年产量将跌破8000万吨”。

委内瑞拉：对全球经济秩序的再一次侵犯

委内瑞拉外长希尔24日表示，美国欲对从委内瑞拉购买石油和天然气的国家征收25%关税的措施是“非法”和“专断”的。

特朗普当天早些时候在社交媒体上宣布，将对购买委内瑞拉石油和天然气的国家征收25%的关税，并指称这一拉丁美洲国家对美充满“敌意”。特朗普称相关关税将于4月2日生效。

希尔在社交媒体上发表声明说，美国这一举措公然违反国际贸易规则，尤其是关贸总协定规定的最惠国待遇原则和关于普遍取消数量限制的原则等。委内瑞拉谴责美国对全球经济秩序的再一次侵犯，并将在各国际组织采取一切适当行动维护权利。（记者：熊茂伶、赵修知、任耀庭、刘春燕、田睿）

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