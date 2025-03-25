新华社联合国3月24日电（记者施春）联合国秘书长古特雷斯24日通过其发言人发表声明说，因以色列恢复对加沙地带军事行动并全面切断对该地区的人道主义援助，联合国被迫减少其在加沙地带的人员活动。

古特雷斯说，过去一周，以色列对加沙地带实施毁灭性袭击，造成包括联合国工作人员在内数百名平民丧生。自3月初以来，加沙地带所有人道主义援助都被切断。为此，他决定减少联合国在加沙地带的人员活动。但联合国不会离开加沙地带，依然致力于继续为加沙民众提供人道援助。

古特雷斯发言人迪雅里克当天在记者会上表示，联合国计划本周从加沙地带撤离约30名国际工作人员，联合国目前在加沙地带共有约100名国际工作人员。

此外，古特雷斯在声明中对联合国在加沙地带一办公地点19日遭以色列炮击造成联合国工作人员1人死亡、6人受伤事件表示强烈谴责，并要求对事件进行全面、彻底和独立的调查。

古特雷斯再次紧急呼吁恢复加沙地带停火，并强调冲突各方必须始终全面遵守国际法，尊重和保护平民，停止阻碍人道援助，立即无条件释放被扣押人员。他呼吁各国通过施加外交和经济压力制止冲突，确保国际法得到尊重。

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