新华社格陵兰岛努克3月24日电（记者郭爽 张玉亮）丹麦外交部长拉斯穆森24日针对美国副总统夫人本周将率代表团访问格陵兰岛一事批评说，这一举动反映出“美国人不恰当的欲望”。

美国副总统万斯夫人乌莎·万斯办公室23日宣布，乌莎·万斯将于27日出发，率代表团访问格陵兰岛。多家美国媒体报道说，美总统国家安全事务助理华尔兹、能源部长赖特等将陪同访问。

对此，拉斯穆森24日在接受媒体采访时说，此举反映出“美国人不恰当的欲望”。他同时强调，此访恰逢“格陵兰岛刚刚举行了选举，还没有成立格陵兰岛政府”。

格陵兰岛自治政府总理埃格德23日晚对媒体明确表示，乌莎·万斯和华尔兹并未受邀参加任何会面，并怒批美方这一安排显然是施压和挑衅，称美国此举“极具攻击性”。

丹麦首相弗雷泽里克森23日在首都哥本哈根对当地媒体表示，丹麦希望与美国合作，但这种合作必须也只能建立在国家之间相互尊重主权的基本价值观之上。她说，乌莎·万斯此访“是我们正在认真对待的事情”。

格陵兰岛位于北美洲东北部，是世界第一大岛。该岛是丹麦的自治领地，有高度自治权，国防和外交事务由丹麦政府掌管。美国目前在格陵兰岛有一座主要军事基地。去年美国总统选举后，美国总统特朗普屡次表达夺取格陵兰岛控制权的强烈意愿，还称不会排除通过“军事或经济胁迫”手段夺取该岛控制权的可能性。

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