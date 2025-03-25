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格陵兰岛领导人：美副总统夫人登岛“未受邀请”且“极具攻击性”

2025年03月25日08:54 | 来源：新华网
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　　新华社格陵兰岛努克3月24日电（记者郭爽　张玉亮）针对美国副总统夫人本周将率代表团访问格陵兰岛一事，格陵兰岛领导人23日晚表示，美国代表团此行“未受邀请”，此举“极具攻击性”。

　　美国副总统万斯夫人乌莎·万斯办公室23日宣布，乌莎·万斯将于27日出发，率代表团访问格陵兰岛。多家美国媒体报道，美总统国家安全事务助理华尔兹将陪同访问。代表团计划访问格陵兰岛首府努克和第二大城市锡西米尤特，并在锡西米尤特观看格陵兰岛知名的狗拉雪橇比赛。

　　但格陵兰岛自治政府总理埃格德23日晚对媒体明确表示，乌莎·万斯和华尔兹并未受邀参加任何会面，并怒批美方这一安排显然是施压和挑衅，称美国此举“极具攻击性”。

　　针对华尔兹的到访，埃格德特别指出：“（美国总统）国家安全事务助理到格陵兰岛做什么？他的唯一目的，就是展示（美国）凌驾于我们之上的权力。”

　　狗拉雪橇比赛主办方则表示，并未邀请“任何美国人”来观赛。当地媒体报道说，不知道以前有没有美国政客关注过这个比赛。

　　另据美国《纽约时报》报道，美国能源部长赖特预计也将随行，并参观位于该岛北部的美军基地。

　　格陵兰岛位于北美洲东北部，是世界第一大岛，是丹麦自治领地，岛上稀土等资源丰富。美国总统特朗普多次扬言要夺取格陵兰岛控制权，曾派其长子小特朗普和其他几名“代表”到访格陵兰岛，还称不会排除通过“军事或经济胁迫”手段夺取该岛控制权的可能性。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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