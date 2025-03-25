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国际观察｜从博鳌“热词”看下一个“亚洲奇迹”

2025年03月25日08:52 | 来源：新华网
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　　新华社海南博鳌3月24日电　题：从博鳌“热词”看下一个“亚洲奇迹”

　　新华社记者宿亮

　　沙白水清，木棉花开。中国南海之滨的小镇博鳌再次迎来世界目光。博鳌亚洲论坛2025年年会即将召开。“开放包容”“创新驱动”“全球治理改革”……谈起本届论坛年会，与会嘉宾与专家学者不约而同提起这些关键词。人们期待通过思想碰撞，找到合作共赢、共同发展的通途，共同创造下一个“亚洲奇迹”。

这是3月24日拍摄的博鳌亚洲论坛国际会议中心。新华社记者 张丽芸 摄

这是3月24日拍摄的博鳌亚洲论坛国际会议中心。新华社记者 张丽芸 摄

　　“开放包容”延续“亚洲奇迹”

　　“遇山一起爬，遇沟一起跨”“甘蔗同穴生，香茅成丛长”……亚洲过去几十年的发展实践表明，开放包容、合作共赢是实现持久繁荣的必由之路。

　　日本国际贸易促进协会理事兼事务局局长泉川友树告诉新华社记者，在世界面临越来越多不确定性背景下，亚洲各国政要和各界人士共商应对之策有特别意义。他强调，亚洲各国应合力维护全球供应链稳定，“共同发出维护自由贸易最强音”。

　　“要延续‘亚洲奇迹’，必须加强区域合作。”柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平表示，亚洲经济在过去几十年里为世界经济增长作出重要贡献，充分证明合作共赢必须建立在更深层次的贸易一体化、创新共享和人文交流基础之上。

　　澳大利亚福德士河集团金属业务首席执行官狄诺·奥特兰托认为，应对全球经济不确定性的关键在于多边主义，因为“没有国家能单独确保长期繁荣”。

　　“面对当前全球化进程中的种种挑战，开放和包容才是扩大各国对话、加强交流、相互借鉴的必由之路。”巴西商业领袖组织中国区首席执行官小若泽·里卡多·卢斯（中文名：李嘉诺）说。

　　“创新驱动”造福全球发展

　　年会开幕前，博鳌亚洲论坛会场外的大榕树下，工作人员正调试机器人咖啡师。最近一段时间，中国科技创新多点开花，成果竞相涌现，集成电路、人工智能、量子科技等推动中国稳步走在科技创新前沿。

3月20日在宁波江丰电子材料股份有限公司拍摄的智能产线。新华社记者 黄宗治 摄

3月20日在宁波江丰电子材料股份有限公司拍摄的智能产线。新华社记者 黄宗治 摄

　　虽然远在地球另一边，卢斯也密切关注博鳌亚洲论坛年会动向。他告诉记者，“创新”和“可持续”是他最为关心的博鳌关键词。他认为，通过重视创新和有效政策引导，中国在科技创新领域进步迅速，并积极与合作伙伴分享，助力全球创新与可持续发展。

　　斯里兰卡“一带一路”组织创始董事亚西鲁·拉纳拉贾强调，中国创新驱动发展模式推动了人工智能、绿色能源等领域高速发展，向世界展示了一种新的发展模式，为全球南方国家提供了成功范例。

　　中国企业的研发降低了电动汽车电池的成本，进而降低了全球南方国家使用更清洁交通方式的成本；数字化、智能制造、智慧城市等领域的中国方案增强了城市发展的可持续性。金平告诉记者，中国的创新不仅造福自身，更对全球可持续发展产生重大影响。

　　“务实合作”助推治理改革

　　不少博鳌亚洲论坛年会与会嘉宾和专家学者表示，为应对共同挑战，世界各国应加强务实合作，推动全球治理改革，坚持走和平发展之路，共同搭建起连接各国经济社会发展的桥梁。

3月24日，记者在博鳌亚洲论坛新闻中心工作。新华社记者 张丽芸 摄

3月24日，记者在博鳌亚洲论坛新闻中心工作。新华社记者 张丽芸 摄

　　菲律宾“亚洲世纪”战略研究所副所长安娜·马林多格-乌伊表示，亚洲国家及全球南方国家有加强南南合作、积极推动全球治理重塑的愿望。中方通过博鳌亚洲论坛等平台，持续表达对全球南方国家团结自主发展的承诺，通过推动共建“一带一路”让全球发展中国家获得切实利益，推动了全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

　　保加利亚国民议会前议长米哈伊尔·米科夫说，当前世界面临两种趋势，一种是限制自由贸易、推行保护主义；另一种是推动世界深化交流。米科夫强调，中国倡导的全球合作理念和全球治理方案是开放的和鼓励自由、公平竞争的，对于世界各国共同发展更有积极意义。

　　瑞士智库霍瑞西斯组织主席、世界经济论坛前董事弗兰克·于尔根·里克特表示，在当前世界格局加速演进大背景下，博鳌亚洲论坛等国际平台的作用越发重要。他说，中国在推动全球南方国家合作方面的努力，展现了对完善全球治理的坚定承诺。“推动全球经济增长和可持续发展，必须秉持包容、开放、合作的精神。只有携手应对挑战，各国才能实现长期繁荣”。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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