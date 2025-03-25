新华社东京3月24日电（记者李子越 陈泽安）日本防卫省24日在东京正式设立“统合作战司令部”，作为统一指挥陆海空自卫队的常设机构。该机构旨在提升自卫队部队的灵活性和快速反应能力，进一步加强与美军的协同作战。这一举措在日本引发争议，被指偏离日本和平宪法。

据防卫省介绍，统合作战司令部首任司令官由航空自卫队将领南云宪一郎担任，初期编制约240人。此前，自卫队陆海空部队的协调指挥工作由相当于总参谋长的自卫队统合幕僚长兼任。随着近年协调任务日益繁重，现行体制难以满足需要。

新设的统合作战司令部将在紧急情况下统一指挥自卫队开展联合作战，非紧急情况下，该机构将密切追踪陆海空及太空、网络等各领域自卫队部队的动向。同时，该司令部还将作为对口机构，与美军印太司令部及驻日美军拟设的“联合作战司令部”对接，负责与美军进行作战协调。

有分析指出，自卫队与驻日美军设立对口机构，并在作战层面实现深度协同，实际上构建了一个和平时期的常设战争指挥体系。日本《赤旗报》23日刊文称，随着自卫队与美军融合趋势加快，自卫队实质上可能走向“被（美军）指挥”“（与美军）一体化”，这将构成违宪。

日本山口大学名誉教授纐纈厚在接受新华社记者采访时表示，日本宪法否定战争行为，从这一角度看，设立统合作战司令部已明显偏离宪法规范，“称其为违宪组织也不为过”。纐纈厚说，在高举和平宪法的日本设立以实施战争为目的的统合作战司令部，“这必然引发亚洲邻国的严重不信任与警惕”。

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