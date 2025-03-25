新华社金边3月24日电（记者吴长伟）第四届中柬智库高端论坛24日在柬埔寨金边市开幕，论坛主题为“钻石合作框架：新时代中柬命运共同体新篇章”。

本届论坛为期两天。来自中柬智库和学界的百余位专家学者围绕区域合作、经济走廊建设、旅游合作与人文交流等议题展开深入研讨，为打造中柬“钻石六边”合作架构提出发展建议。

与会嘉宾表示，中国和柬埔寨是同甘共苦、守望相助的铁杆朋友，双边关系长期保持高水平发展。中柬以政治互信为命运共同体建设保驾护航，以经贸合作为命运共同体建设强基固本，以人文交流为命运共同体建设凝心聚力。智库交流是人文交流的重要组成部分，在增进政策沟通、推动务实合作、促进民心相通方面发挥着独特作用。

柬埔寨王家研究院院长宋杜说，中国一贯支持柬埔寨维护国家稳定、推动经济发展。中国企业积极参与柬埔寨基础设施建设，通过多领域投资为柬埔寨经济发展和人民生活改善作出重要贡献。柬埔寨也始终坚定支持中国，坚定奉行一个中国原则，支持“一带一路”倡议，支持成立亚洲基础设施投资银行以促进东盟地区互联互通，并支持中国基于多边主义原则提出的多项全球倡议。面对日益抬头的保护主义，柬中双边关系成为友好共处与合作的典范。

柬埔寨外交与国际合作部国务秘书索万拉塔纳说，柬中友谊历经几代领导人精心培育，已发展成为牢不可破的铁杆友谊。尽管国际形势风云变幻，两国始终保持高频次高层交往与及时沟通。柬中合作对柬埔寨实现2050年成为高收入国家愿景至关重要，共建“一带一路”对柬埔寨基础设施建设具有战略意义。两国在教育、文化、卫生、旅游、农业、科技创新等领域的合作同样取得显著进展。

中柬智库高端论坛是中国社会科学院与柬埔寨王家研究院共同创办的品牌性国际会议，由中国社会科学院国家高端智库理事会秘书处和柬埔寨王家研究院国际关系研究所承办，每两年举办一届，为促进中柬关系与学术合作作出了巨大贡献。

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