新华社德黑兰3月24日电（记者陈霄）据伊朗伊斯兰共和国通讯社（伊通社）24日报道，伊朗外长阿拉格齐重申，伊朗与美国“间接谈判的通道是开放的”，但伊朗不会同美国直接谈判，除非美国政府调整其对伊政策。

阿拉格齐当天在伊朗首都德黑兰举行的红新月会会议间隙对记者说，美国对伊朗实行“极限施压”政策并反复威胁，这使伊朗在美方态度发生根本改变之前不可能与美方进行直接谈判。

另据伊通社23日报道，伊朗原子能组织发言人贝赫鲁兹·卡迈勒万迪表示，如果《联合全面行动计划》（即伊核协议）其他各方都尊重伊朗的权利，伊朗愿意恢复自己在该协议中的承诺。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议，伊朗承诺限制核计划，以换取国际社会解除制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，并重启和新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

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