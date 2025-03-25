新华社北京3月24日电 题：“创新为中国经济注入韧性”——中国发展高层论坛与会嘉宾对中国发展前景充满信心

新华社记者潘洁、刘羽佳、张晓洁

3月23日至24日，中外政要、专家学者、世界500强和行业龙头企业负责人、国际机构掌门人等海内外嘉宾齐聚北京，参加中国发展高层论坛2025年年会。论坛上的一场场交流对话，释放出各方依然看好中国经济发展前景的积极信号。

稳健增长 中国为全球经济发展注入确定性

“全面释放发展动能，共促全球经济稳定增长”——这是今年年会的主题，蕴含着在更趋复杂严峻形势下，全球对经济持续增长的期盼。

“我们是在全球经济充满不确定性的时期来开会的，贸易壁垒、投资疲软、金融不稳定、地缘政治变化都在挑战着全球经济。”在开幕当天的宏观政策与经济增长专题研讨会上，新开发银行行长迪尔玛·罗塞芙开门见山地说。

全球经济面临更多新的挑战与不确定性，是多位国际机构负责人的一致观点。“今天我们站在一个十字路口，面临着在不确定性背景下可能失去近十年来发展成果的风险。”世界银行运营常务副行长安娜·比耶德说。

3月23日，中国发展高层论坛2025年年会在北京开幕。新华社记者 李鑫 摄

今年，中国提出了5%左右的经济增长预期目标。如何看待中国经济发展前景？

渣打集团行政总裁温拓思对这一目标表示乐观。他认为，中国政府加大财政支出力度，大力提振消费，并推出一系列稳定房地产市场措施，这些都是确保实现年度增长目标的关键因素。

“今年中国提出的5%左右经济增速目标完全可以实现。”美国哥伦比亚大学教授杰弗里·萨克斯在接受记者采访时说，中国在数字化、人工智能和机器人等领域蓬勃发展，在新能源、数字技术等方面世界领先，扩大对新兴经济体出口、推动共建“一带一路”等也为经济稳健增长提供了助力。

中国连续多年保持全球货物贸易第一大出口国与第二大进口国地位，经济持续回升向好，让汇丰控股集团行政总裁艾桥智印象深刻。“基于这样坚实的基础，我们相信中国在2025年及未来五年将继续为世界经济增长提供动力。”

国际货币基金组织（IMF）副总裁奈杰尔·克拉克认为，虽然中国居民消费占GDP的比重已有所上升，但相比经合组织国家仍处于较低水平。如果能实施旨在拉动消费和提高生产率的改革举措，中国的潜在经济增长率有望进一步提高。

今年以来，综合施策扩大消费，深化供给侧结构性改革，推动新旧发展动能接续转换，综合整治“内卷式”竞争，有效防范化解重点领域风险……一系列政策举措正在加快落地，为中国经济航船行稳致远保驾护航。

中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀表示，在外部不确定不稳定因素明显增多的情况下，中国将坚定不移办好自己的事，以高质量发展的确定性应对外部环境的不确定性，努力为世界经济发展提供“稳定锚”。

向新向好 中国为全球经济发展提供新动能

西门子在中国拥有一支约3万人的团队，其中包括5400多名研发创新专家；宝马正深化与中国领军科技企业的战略合作，深度融合云端交互能力与生成式人工智能的个性化体验……

论坛上，不少跨国公司负责人分享了与中国合作伙伴携手创新的精彩故事，传递出“创新为中国经济注入韧性”的共同声音。

“中国人热爱创新。如果你和中国的工程师合作，他们其实不会说‘不’，甚至很多时候会做得更好。在这里能够释放巨大的发展潜力。”梅赛德斯-奔驰集团股份公司董事会主席康林松说，创新是中国的竞争优势，也是梅赛德斯-奔驰一直在中国市场深耕的原因。

2024年，中国全球创新指数排名升至第11位，是十年来创新力上升最快的经济体之一，也是拥有百强科技创新集群最多的国家。今年前两个月，中国集成电路圆片、工业机器人、动车组、民用无人机等高技术产品产量同比分别增长19.6%、27%、64%、91.5%。

用户在DeepSeek手机客户端上提问。新华社记者 黄宗治 摄

“中国的创新正不断给世界带来惊喜，比如DeepSeek最新开发的高性能、高开放度的AI模型。”西门子股份公司董事会主席博乐仁说，面对增长从何而来的难题，中国已经给出了答案：以高技术、高效能，追求高质量的增长。

今天的中国，以“杭州六小龙”等初创企业为代表的科技突破不断涌现，“人工智能+”为各行各业新应用新场景打开无限可能……新质生产力蓬勃发展，为中国经济积蓄动能的同时，也为世界经济注入活力。

“AI正在彻底改变各行各业并重塑经济。”奈杰尔·克拉克表示，预计未来五年AI每年可以推动全球GDP增速提高0.1至0.8个百分点。

开放合作 中国为全球经济发展带来新机遇

参加中国发展高层论坛2025年年会的嘉宾在论坛茶歇时交流。新华社记者 李鑫 摄

面对当前世界经济碎片化加剧、不稳定不确定性上升，与会中外嘉宾表示，期待进一步加强国际合作，共同应对风险挑战。

“没有任何一个国家能够独自实现持久的繁荣。即使在充满不确定性的时期，合作也已被历史证明是共同繁荣的催化剂。”亚洲开发银行行长神田真人说。

宝马集团董事长齐普策表示，应对全球性挑战需要深化国际合作与产业融合，而非反其道而行之。保护主义没有出路，只会带来满盘皆输。“欧盟委员会对中国制造的电动汽车征收反补贴税并不合理。这不但扭曲了竞争力，也扰乱了市场。我们的行业是全球化的，所有环节都相互关联。我们应当全力消除壁垒，而非增设壁垒。”

今年政府工作报告明确提出“鼓励外国投资者扩大再投资”“切实保障外资企业在要素获取、资质许可、标准制定、政府采购等方面的国民待遇”等举措，释放中国坚定不移推进高水平对外开放的强烈信号。

毕马威亚太区及中国主席陶匡淳表示，全国两会彰显中国全力推动高质量发展、进一步扩大开放的底气和信心，全球市场参与者正见证中国经济的澎湃动力。“我们对中国大市场的广阔前景充满期待。”

商务部国际贸易谈判副代表李詠箑表示，目前全国版外资准入负面清单限制措施压减至29条，下一步将继续推进服务业扩大开放综合试点，推动互联网、文化等领域有序开放，扩大电信、医疗、教育等领域开放试点。

开放合作的中国，正在携手世界共享机遇、共创未来。

“我们将秉持开放、融通、互利、共赢的合作观，同各国朋友一道加快培育和发展新质生产力，为全面释放发展动能，促进全球经济稳定增长，增进人类福祉作出新的更大贡献。”工业和信息化部党组书记李乐成说。

(责编：崔译戈、刘洁妍)