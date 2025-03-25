新华社海南博鳌3月24日电 专访｜中国总能用新事物令世界感到惊喜——访美国前商务部长卡洛斯·古铁雷斯

新华社记者宿亮 缪晓娟 王沛

美国前商务部长卡洛斯·古铁雷斯24日在海南博鳌接受新华社记者专访时表示，中国在短短几十年里取得的成就让世界惊叹，体现出非凡的专注力和执行力。他说，中国在持续进步，总是能用新事物令世界感到惊喜。

古铁雷斯2005年至2009年担任美国商务部长。此前，他曾在美国食品企业家乐氏公司担任首席执行官。古铁雷斯说，自己与中国的渊源始于家乐氏公司在华筹建工厂，让他有机会接触中国、探索中国。“自从我第一次来到中国，我就迷上了这里。”

如今，古铁雷斯几乎每年都会来一次中国。他说，中国在经济增长和技术革新等领域取得的进步“非常了不起”。

古铁雷斯说，当中国专注于某一领域，体现出的专注力和执行力让人惊叹。他以新能源汽车、人工智能等产业为例，中国在相对较短的时间就取得了技术进步，实现了跨越式发展。

谈及中国技术和产业创新能力，古铁雷斯表示，中国有很多人才，他们受教育程度高，且富有创新精神，与此同时，中国的开放政策带动了资本流动。这两大因素加速了中国的发展。

作为前商务部长，古铁雷斯一直关注美中经贸关系。他说，美国对中国的最大战略误解就是认为中国的发展将损害美国的利益。他表示，当今世界，没有哪个国家可以变成一座孤岛，那将会损害自身的利益，希望美中可以通过对话建设积极的双边关系。

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