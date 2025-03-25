新华社曼谷3月24日电 专访丨中国高质量发展为全球经济复苏注入动力——访泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才

新华社记者高博

博鳌亚洲论坛2025年年会将于3月25日至28日在海南博鳌举行。泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才日前接受新华社记者专访时表示，中国持续推进高质量发展和高水平对外开放，将为全球经济复苏注入动力。

本届博鳌亚洲论坛主题为“在世界变局中共创亚洲未来”。蔡伟才认为，当前单边主义、保护主义抬头，贸易壁垒增多，在经济全球化遭遇逆风背景下，博鳌亚洲论坛为各国嘉宾提供了交流与合作的平台，为各方求同存异、加强团结合作创造条件。

蔡伟才表示，过去十多年来，亚洲是全球最具活力与增长潜力的地区之一，以中国为代表的亚洲国家在促进全球增长方面起到关键作用。中国在能源转型、绿色发展、科技创新等重要领域走在世界前列，为全球经济复苏和增长提供有力支撑。

蔡伟才说，中国一方面采取多种措施扩大对外开放，鼓励外商投资，另一方面大力提振消费、激发内需。“这些举措都是中国经济持续发展的关键，同时也将为全球经济复苏注入动力。”

蔡伟强调，东盟拥有近7亿人口，是世界上最具潜力的市场之一，同样也是全球产业链供应链的重要组成部分。

他指出，作为全球第二大经济体，中国是东盟最大贸易伙伴，更连续多年成为泰国最大贸易伙伴。“泰国可以成为中国产品进入东盟市场的门户，贸易数据也表明，中国看好泰国作为东盟桥头堡的优势。”

近年来，中国企业在泰国投资的科技含量越来越高，包括智能家电、数据中心和电动汽车等领域。蔡伟才说，这些投资符合泰国工业发展方向，是泰国政府大力推广的领域，对泰国产业升级起到重要作用。

“在5G和互联互通领域，泰国处于东盟国家的领军地位，这与中国在泰国的投资是分不开的。同时，近年来多家中国车企纷纷布局泰国，不仅销售汽车，还带动了泰国汽车产业链的整体升级。”蔡伟才说。

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