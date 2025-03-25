新华社利雅得3月24日电 热点问答｜俄乌问题会谈缘何在沙特举行

新华社记者汪强 罗晨 马晓成

23日和24日，美国代表团在沙特阿拉伯首都利雅得先后与乌克兰和俄罗斯代表团举行会谈，围绕俄乌冲突问题展开新一轮谈判。近期，俄乌停火谈判在沙特密集推进，沙特以中立调解者的身份走上国际外交舞台。在俄乌冲突问题上，沙特有何外交筹码？沙特为何进行外交角力？沙特舆论怎样评价？

沙特有何外交筹码

沙特能在俄乌冲突相关谈判中发挥重要作用，与其同俄罗斯、美国的合作关系密不可分。作为“欧佩克+”的核心成员，沙特与俄罗斯在能源领域合作紧密，关系深厚。而在美国外交版图中，沙特同样占据举足轻重的位置。美国总统特朗普上一任期就打破惯例，2017年上任后把沙特作为首访国家。

今年3月，乌克兰总统泽连斯基访问沙特，与沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼深入交流，这进一步巩固了沙特作为调解者的地位。此前，沙特还促成了俄乌之间大规模换俘行动，并主办过乌克兰问题国际会议。

此外，沙特的地理位置也为其调解工作提供了天然优势。远离冲突地区，使沙特能为各方提供安全、私密的谈判环境，减少外界干扰，增强对话的灵活性与有效性。

沙特为何进行外交角力

沙特积极介入俄乌问题会谈，某种程度上也映射出阿拉伯世界的外交竞争格局，尤其是沙特与邻国卡塔尔的角力。

近年来，凭借自身的多边外交和斡旋能力，卡塔尔的国际影响力迅速提升。在巴以冲突中，卡塔尔充当了关键调解人。2025年1月，卡塔尔等斡旋方促成以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）达成停火协议，赢得国际社会高度评价。相较之下，沙特在巴以问题上发挥的作用有限。

因此，沙特在俄乌冲突相关谈判中充当调解者，不仅彰显其在国际热点问题中的影响力，也向阿拉伯世界传递明确信号：沙特有能力在全球事务中发挥关键调解作用。

此外，对沙特而言，推动俄乌冲突相关谈判，既是其全球外交布局的重要一环，更关乎其切身利益。乌克兰危机引发的能源市场动荡，直接威胁沙特的核心经济利益。作为全球能源市场的重要参与者，沙特希望通过外交斡旋，平抑油价剧烈波动，维护市场长期稳定。

沙特舆论怎样评价

沙特在乌克兰危机中的外交努力，在本国引发广泛关注与强烈共鸣。沙特媒体相关报道认为此举有助于提升国家软实力。

沙特《中东报》援引政治分析人士阿卜杜勒·拉蒂夫·迈勒海姆的观点说，沙特不仅提供了谈判平台，更在美俄乌三方间发挥沟通桥梁作用，积极推动乌克兰危机的和平解决。沙特东方电视台沙特办公室主任哈立德·马特拉菲表示，美俄选择在沙特举行会谈，并非仅仅因为地理位置的便利，而是全球格局变化的直接体现。这一变化使沙特成为全球冲突管理的新支点，被视为一个相对中立的环境，较少受到其他国家的直接干预。

舆论认为，随着沙特在国际舞台上的作用日益凸显，它正用实际行动表明，沙特不仅是全球能源大国，更是国际事务中不可忽视的关键力量。

(责编：崔译戈、刘洁妍)