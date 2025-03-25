新华社北京3月24日电 题：“持续共享技术进步带来的红利”——中外车企共话合作创新

新华社记者张晓洁

“我们和中国合作伙伴共同憧憬可持续发展主导、智能化重塑和高科技驱动的未来，我对于双方的共同追求充满信心。”宝马集团董事长齐普策在23日至24日举办的中国发展高层论坛2025年年会上说，全球贸易尽管遭遇了逆流，但新的合作机遇如雨后春笋般不断涌现，全球供应链化身“世界共赢链”，让中外企业持续共享技术进步带来的红利。

合作创新，是此次年会上中外车企关注的焦点之一。从电池技术的突破，到人工智能的应用，再到低空经济、人形机器人等领域的尝试，中外企业在合作创新中共谋汽车产业未来发展。

S级轿车的测试车、下一代电动汽车、数字生态系统……年会上，梅赛德斯-奔驰集团股份公司董事会主席康林松展示着各种产品图片，其中都有中国合作伙伴的身影。

康林松说，创新是中国的竞争优势，也是梅赛德斯-奔驰一直在中国市场深耕的原因。

齐普策透露，宝马“新世代”车型将于今年底量产，为此打造的全新一代智能电子电气架构将赋予汽车电动化、智能化和可持续发展新的内涵，中国市场在其中扮演了关键角色。例如，与中国科技企业合作，将生成式人工智能和大语言模型技术应用于产品；与中国电池企业合作，开发大圆柱电池技术等。

“就汽车产业而言，以前是把国外技术引到中国来，现在中国的技术加速走向全球。”小鹏汽车董事长何小鹏说，小鹏汽车和德国大众联合研发大众新能源汽车在中国的电子电气架构，并思考如何走向全球。

何小鹏在年会上透露，2025年小鹏汽车将进入60个国家和地区，出海步伐正在提速。

未来，中外企业可以在汽车领域展开哪些合作创新？

齐普策认为，人工智能是未来合作的关键领域，是打造更具人文关怀、更智能、更安全的出行解决方案的关键驱动力量。“我们正深化与中国科技领军企业的战略合作，深度融合云端交互能力和生成式人工智能的个性化体验，我们的车辆将无缝对接中国的智慧城市基础设施。”他说。

“汽车行业发展趋势正在从人工智能与汽车的融合创新，衍生到低空飞行、人形机器人等。”何小鹏说，小鹏汽车将在2026年量产分体式飞行汽车，并在中国和其他一些国家开始销售。

此外，氢燃料电池技术凭借长续航、快速补能、绿色环保等优势，被中外许多车企视为未来出行的重要组成部分。

“宝马计划于2028年推出氢燃料电池车型，中国在这一领域取得了显著进展，我们期待各方完善加氢站网络建设，推动氢燃料电池技术在乘用车领域的规模化应用。”齐普策说。

“我们非常希望能更多地跟中国合作、在中国长期投资，促进中德合作、中欧合作，以及全世界的合作。”康林松说，中国是奔驰的“第二故乡”，未来将会有更多投资，希望能在释放发展动能中发挥作用。

齐普策也表示，中国是宝马集团未来发展的重要支点。2024年宝马在中国市场交付超10万辆纯电动汽车，中国已成为宝马全球最大的电动汽车单一市场，中国强有力的政策支持为新能源汽车产业高质量发展提供了关键助力，随着行业进入成熟阶段，消费者需求与良性的市场竞争将决定产业发展未来。

“在走向全球的路上，非常期待能和更多伙伴合作，持续共享技术进步带来的红利，实现共赢。”何小鹏说。

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