新华社渥太华3月24日电 加拿大总理卡尼23日宣布解散议会并提前举行第45届联邦众议院选举。卡尼还表示，美国总统特朗普“想毁了我们，这样美国就可以控制我们”。从加拿大朝野党派表态看，“保‘加’防美”成为该国大选关键词。

特朗普“想毁了我们”

卡尼在23日宣布提前大选的讲话中表示，希望得到加拿大人的授权来与美国总统特朗普打交道，发展经济以造福全体加拿大人。“要保护加拿大、投资加拿大、建设加拿大、统一加拿大，还有很多工作要做。这就是为什么我要求我的加拿大同胞给予我强有力的积极授权。”

“由于特朗普总统不合理的贸易行为和对我们主权的威胁，我们正面临一生中最大的危机，”卡尼说。“我们的回应必须是建立强大的经济和更安全的加拿大。特朗普总统声称加拿大不是一个真正的国家。他想毁了我们，这样美国就可以控制我们。我们不会让他得逞。”

卡尼想延续胜势

1月6日，加拿大时任总理特鲁多宣布辞去执政党自由党领袖职务，并表示将在自由党选出新领袖后辞去总理职务。特鲁多同时要求议会休会至3月24日。

卡尼1月16日正式宣布参加自由党领袖选举，并辞去所有商界职务。3月9日，卡尼以压倒性优势当选自由党新领导人，3月14日宣誓就任加拿大总理并组建内阁。

“政治素人”卡尼此前并非经民选产生的众议员，也是加拿大历来少有的非民选总理之一。

分析人士指出，特鲁多宣布下台后，自由党从卡尼参加党内选举到就职总理期间得到大量民意支持，完成民调从大幅落后反对党保守党20个百分点到领先的逆转。同时，支持加拿大提前举行大选的民众也不在少数。卡尼希望借助这一势头锁定优势，使自由党连续第四次赢得联邦大选的胜利。

选举活动将持续36天

作出宣布前，卡尼23日面见了加拿大总督玛丽·西蒙。加拿大总督有权根据总理的建议随时决定解散议会并提前举行大选。西蒙同意卡尼提前大选的建议并解散了第44届联邦众议院。

根据加拿大法律，联邦众议院选举每四年举行一次。今年是加拿大大选年，大选原定于今年10月举行。

此次大选将是加拿大众议院席位由原来的338席增至343席后的首次大选。按照法律，获得众议院席位最多的政党赢得大选，可以组阁，执政党领导人将成为总理。

获得172席及以上席位的政党将能够组建多数党政府，这是自由党此次竞选的一大目标。在刚刚解散的上一届众议院内，自由党有152个议席，属于少数党政府。

卡尼除了作为自由党领导人要在全国范围内举行选举造势活动外，还要在渥太华的内皮恩选区参选议员。在选举期间，卡尼内阁将成为“看守内阁”。

根据日程安排，选举活动将持续36天，投票日为4月28日。在选举日年满18岁的加拿大公民登记后有资格投票。加拿大选举委员会23日宣布，将在全国343个联邦选区开设选举办公室，处理选民登记和投票事宜。

永远不会成为美国第51个州

加拿大近五次联邦大选中，保守党胜选两次，最近三次均为自由党胜出，此次大选预计也将是上述两党之间的对决。提前大选的消息23日公布后，除自由党、保守党外，魁北克集团、新民主党和绿党等政党也启动了竞选活动。

从加拿大朝野党派表态看，“保‘加’防美”成为该国大选关键词。

卡尼多次发表反特朗普言论。3月9日，他以压倒性优势当选为自由党新领导人时发表演讲说：“美国觊觎我们的资源，我们的水，我们的土地，甚至我们的国家。一旦得逞，将摧毁我们的生活。”他的政府将保持对美国的报复性关税措施，直到“美国人对我们表示尊重”。

3月14日，刚刚宣誓就职总理的卡尼又针对特朗普有关“让加拿大加入美国”的言论说，“这太疯狂了”。加拿大新政府将重点关注两个主要优先事项：在美国关税威胁面前保护加拿大劳动者利益和发展加拿大经济。

23日，加拿大保守党领导人普瓦列夫尔在宣布启动该党竞选活动时也将矛头对准特朗普。他表示将对抗特朗普及其吞并加拿大的威胁，加拿大永远不会成为美国第51个州。“我将坚持要求特朗普总统承认加拿大的独立和主权，我将坚持要求他停止恐吓我们的国家。同时，我将使我们的国家更加强大，这样我们能够靠自己，在必要时能与美国对抗。”

根据最新民调，如果立即举行大选，自由党的支持率为39%，保守党为37%，均大幅领先于新民主党、魁北克集团和绿党。据民调估算，自由党可能将拿下178席，超过议会席位半数。

分析人士认为，由于自由党和保守党的竞选政策趋同，双方都聚焦加美两国争端以及如何发展经济、应对民生挑战等议题，两党的选情将很胶着。选举期间，特朗普涉及加拿大的关税政策及相关言论也可能成为影响选举结果的不确定因素。（记者：林威；视频：王玉珏）

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