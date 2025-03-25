外媒记者看中国——

3月5日，十四届全国人大三次会议开幕会在北京人民大会堂举行。图为开幕会上的记者。

本报记者 伊 霄摄

颂科在浙江师范大学非洲研究院调研。

受访者供图

费萨尔参与报道2024年世界职业技术教育发展大会。

受访者供图

外媒记者来到位于江苏常熟市的中交天和机械设备有限公司生产制造车间，与“云擎2号”盾构机合影留念。

环球网供图

帕斯卡在上海外滩。

受访者供图

近年来，越来越多的外媒记者来华参加形式多样的媒体交流项目。他们深入中国多地，亲身感受中国式现代化的蓬勃活力。其间，外媒记者撰写了多篇关于中国的生动报道，为世界展现了一个真实、立体、全面的中国。

印尼国家广播电台记者马里奥·帕斯卡——

“既尊重传统，又充满创新”

本报记者 曹师韵

“世界越不稳定、不确定，发展中国家和中小国家就越容易沦为牺牲品。您认为当前形势下，全球南方国家应当如何维护自身利益？”3月7日，在十四届全国人大三次会议记者会上，印尼国家广播电台记者马里奥·帕斯卡向中共中央政治局委员、外交部长王毅提问。会后见到帕斯卡时，他依然很激动，“这是我首次参与报道中国全国两会。对我来说既是一次非凡的经历，也是一个值得骄傲的时刻。”

这不是帕斯卡第一次来到中国。去年，在来华参加媒体交流项目期间，他一直在社交媒体上分享在中国的点点滴滴：站在长城上眺望远方，在秦始皇陵兵马俑前惊叹历史的震撼，欣赏哈尔滨圣索菲亚教堂的异域风情，体验北京环球影城的奇幻旅程……他还制作了一段动画展示自己的中国之行——地图上，他所去过的中国城市之间航线交错，标记密布。“我从未想过自己会去过这么多中国的城市，体验悠久历史文化和现代化发展的交融。2024年是我最棒的一年！”他在配文中写道。

用脚步丈量这片土地，用笔和镜头记录所见所闻，帕斯卡细数回忆里的中国：第一印象是“惊喜”。“北京街头井然有序的交通和随处可见的共享单车，营造出绿色、宜居的城市氛围。”在他看来，这座现代化都市不仅高楼林立，更在可持续发展上倾注心力，让环保与便利同行。

欣欣向荣的乡村面貌也给帕斯卡留下深刻印象。“以前，我对中国的了解大多来自繁华都市，没想到在中国西南部的大山深处，还有如此丰富多彩的民族文化和生机勃勃的乡村生活。”在贵州，他走进苗寨，“独特的建筑、绚丽的服饰、地道的美食、精美的银饰……每一样事物都承载着悠久的历史，我仿佛走进了一座鲜活的文化博物馆。这是我最难忘、最精彩的乡村旅行体验！”

中国的科技创新也成为帕斯卡报道的重要内容。“我们采访了几家科技公司，看到人工智能、5G技术如何深入社会各个角落。中国的科技成果被很好地应用于服务人民，让大家的生活更便捷了。”帕斯卡对贵州的发展模式很感兴趣，当他了解到贵州从曾经的中国贫困人口最多的省份，转变为如今的“中国数谷”，吸引了苹果、华为、腾讯等众多科技企业入驻，不禁感慨：“这一转变在不到10年的时间里完成，真是令人惊叹！”

在华交流的4个月里，帕斯卡共撰写了100余篇涉华报道，内容涵盖中国文化、科技、乡村、教育等多个领域，受到众多读者关注，其中一篇关于秦始皇陵兵马俑的文章被浏览4万多次。

回到印尼后，帕斯卡多次受邀在当地大学、电台、媒体同行间做演讲和交流，分享他在中国的经历。不少人纷纷向他询问有关中国的信息，有些朋友已经计划前往中国旅游。

“中国让我看到，一个国家可以既尊重传统，又充满创新；可以坚定走自己的发展道路，又在开放中自信从容。只有亲自去看、去感受，才能真正了解一个国家。希望印尼和中国的媒体未来进一步加强交流，讲述更多合作故事，增进民众相互了解，为各领域合作创造机遇。”帕斯卡说。

巴基斯坦“每日中巴经济走廊”网记者易卜拉欣·费萨尔——

“让更多人了解中国的发展之道”

本报记者 程是颉

“我的工作是向巴基斯坦和世界介绍中国，我热爱这份工作，也为之感到自豪。”巴基斯坦“每日中巴经济走廊”网记者易卜拉欣·费萨尔表示，随着对中国的了解不断加深，他愈发感受到这份工作的责任与意义。

费萨尔是《巴基斯坦观察家报》记者。2022年，为更好地向巴基斯坦读者介绍中巴经济走廊建设成果，他加入报社新组建的“每日中巴经济走廊”网。该网站聚焦中国发展与巴中合作，报道形式新颖、内容丰富，受到当地读者的广泛好评。

在编译介绍中国发展成就的稿件时，费萨尔既为中国感到欣喜，又对中国的发展历程和成功经验充满好奇。工作之余，他总是积极寻找机会与中国朋友交流，从乡村全面振兴谈到人工智能前沿科技，希望尽可能全面地掌握中国的发展动向。

去年，费萨尔受邀来华参加媒体交流项目，亲身感受中国发展成就，与各界人士深入交流研讨。尽管此前已编译过大量涉华报道，也曾来华获颁首届国际传播“丝路奖”，这次沉浸式的文化体验和互动交流仍令他感到震撼。无论是以高铁、新能源汽车为代表的制造业的蓬勃发展，还是农村地区结合自身优势发展特色产业实现脱贫致富，中国大地上许多鲜活的发展故事让费萨尔深受触动。他表示，自己有责任将这些宝贵的发展经验带回巴基斯坦，“让更多人了解中国的发展之道”。

“中国的发展历程对巴基斯坦和其他发展中国家具有重要借鉴意义。”费萨尔认为，通过一篇篇真实鲜活的新闻报道，巴基斯坦读者能够更好地理解中国，并从中获得启发，助力巴基斯坦加快自身的工业化、现代化进程。

参访期间，费萨尔还结识了来自各行各业的中国朋友。通过与这些新朋友的交流，以及关注他们在社交媒体上的动态分享，费萨尔对中国的认知愈发丰富多元，视野也更加开阔。

回到巴基斯坦后，费萨尔精心梳理此次参访经历，撰写了多篇报道。“中国的发展奇迹是中国人民通过脚踏实地的努力，共同奋斗出来的。越是洞悉中国的发展脉络，越是觉得有太多中国故事值得去挖掘、去介绍。”他期待未来有更多机会赴华参访、进修，进一步触摸中国发展的脉搏，更深入地理解和总结中国的发展经验，并向巴基斯坦及全球读者讲述更多真实、生动的中国故事。

冈比亚QTV电视台记者扎伊娜巴·颂科——

“真实的中国既开放又进步”

本报记者 戴楷然

《冈比亚与中国在职业教育领域的合作》《冰雪经济成为中国经济新增长点》《冈比亚民众最喜爱的中国电影》……回顾访华期间发表的各类报道，冈比亚QTV电视台记者扎伊娜巴·颂科颇有感触：“这次难得的交流经历让我更加深入地了解中国。同时，透过我的报道，冈比亚民众可以看到中国社会的发展变化和中国人民的生活方式。许多人在我的社交媒体留言，希望了解更多关于中国的故事。”

去年，颂科来华参加了媒体交流项目。4个月的时间里，她和来自其他国家的近百名记者参访中国多个省市，并用第一视角向世界讲述中国以及自己和中国的故事。

在中国的采访经历中，令颂科印象最为深刻的是参与报道2024年中非合作论坛北京峰会。当时，她在脸书账号上发布了一则有关峰会的动态，引来网友纷纷留言——“感谢你作为冈比亚媒体代表发出的声音”“请给我们多讲讲峰会的情况”……

“非中关系的提质升级是全球媒体关注的重要话题，作为记者，我很荣幸能参与报道。”峰会期间，颂科发回了《冈比亚工商界积极参与中非合作论坛》《非洲与中国的合作如何加速非洲国家实现工业化》等报道。颂科认为，中方在峰会期间提出的诸多举措与非洲国家拓展经贸合作、发展数字经济等需求相契合，将助力非洲加快实现现代化。

冈中、非中在职业教育领域的合作也是颂科的关注重点。去年，她报道了在天津举办的2024年世界职业技术教育发展大会。“发展职业教育有助于培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业。据我了解，冈比亚的许多青年学生都对参与职业教育培训很感兴趣。”颂科说，中国在职业教育领域有着丰富的经验，并通过开设鲁班工坊帮助其他国家加强人才培养和能力建设。“冈比亚青年人口众多，相信通过冈中在职业教育领域的交流与合作，冈比亚将拥有更多技术人才。”颂科表示。

在颂科看来，加强媒体交流是促进民心相通的重要途径。“参与这个项目不仅让我结识了很多媒体朋友，更让我意识到，有些西方媒体在塑造中国形象时戴着‘有色眼镜’。真实的中国既开放又进步，既可爱又多彩。”回到冈比亚后，颂科经常向身边的同事介绍在中国的见闻，还不断寻找有关冈中、非中合作的新选题。“我希望继续向冈比亚以及其他非洲国家观众介绍真实、立体、全面的中国，努力成为促进民心相通的使者，为非中友好贡献力量。”颂科说。

《 人民日报 》（ 2025年03月25日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)