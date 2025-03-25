塞莱·穆罕默德

塞莱·穆罕默德（中）在媒介实验室与中方专家讨论阳性螺检测方法。

施 亮摄

我出生、成长于坦桑尼亚桑给巴尔，是一名有着40年疾病防治经验的卫生专业技术人员。

历史悠久而多元的桑给巴尔，由桑给巴尔岛、奔巴岛等20余个小岛组成，这里沙滩洁白、海水澄澈，香料闻名天下。然而，这里的生活并非都如阳光海滩般美好，血吸虫病在桑给巴尔多发。青少年在水边玩耍，妇女头顶衣物走向溪流，这些再寻常不过的生活场景，都可能造成血吸虫病的传播。

数十年的工作，让我亲历了桑给巴尔血吸虫病防治的忧与喜。奔巴岛水系众多，血吸虫主要宿主水泡螺泛滥成灾，岛上居民深受困扰。数据显示，奔巴岛学生血吸虫病感染率曾一度高达15%，这让我痛心不已。年轻时，我走访了奔巴岛的每一个村庄，一遍遍提醒大家不要接触溪流、池塘，但我知道这很难——人们的生存依赖这些水源。

令人欣慰的是，这些年，我们获得了很多国际援助，中国的援助是很重要的一部分。自2017年中国援桑给巴尔血吸虫病防治项目启动以来，已有8批中国医疗卫生专家来到奔巴岛。中国专家扎根这里，与我们一起工作，与当地人一起生活，深入基层了解问题，切实解决实际困难。他们利用中国经验，在桑给巴尔开展药物治疗、查螺灭螺，并定期走进社区和校园做健康宣讲。在中国专家的帮助下，奔巴岛血吸虫病防治示范区的血吸虫病人群感染率从8.92%下降至0.64%。我也和中国专家建立起亦师亦友的情谊。

在一次健康宣讲中，一名小女孩悄悄告诉我，她的妈妈经常在池塘中洗衣服，她要把当天学到的防治知识告诉妈妈，并让我转告她对中国专家的感谢。我在感动之余也很忧心：对这里许多家庭而言，干净的水源太稀缺了。让我惊喜的是，中国专家组意识到这个关键问题并决心解决。中国专家告诉我，他们计划在血吸虫病高发的几个村庄建设供水工程，满足这些村庄的用水需求。那一刻，我被中国专家着眼长远、标本兼治的大爱深深打动。供水点建成后，我们一同去村里考察供水情况，村民们送上水果表达感激之情。在供水点接水的村民告诉我，他们不用再去1公里外的池塘挑水了，既省力又健康。

中国专家常说，要培养一批属于桑给巴尔的、带不走的疾病防治队伍。在工作中，中国专家给予这里的卫生人员最大的尊重和理解，并无私地分享知识、传授经验。2024年，中国专家组邀请我们派遣员工赴中国参加疾病防治技术培训。技术骨干姆昌噶幸运地获得了赴华深造的机会。临行前，我叮嘱她多观察、多学习、多记录，将在中国所学带回来传授给大家。“中国的城市十分现代，道路宽阔，车水马龙，专家教授了很多前沿的疾病防治技术。”她学成归来后兴奋地说。通过与中国的合作，桑给巴尔的疾病防治水平得到提升，中国发展成就也在我们心中种下了繁荣富强的梦想。

光阴似箭，仿佛昨日我还是个少年，如今已年过六旬。血吸虫病防治项目是我职业生涯配合中国专家开展的最后一个援助项目，也将为我和中国专家的合作画上圆满句号。我希望能为桑给巴尔做更多事情，继续发挥余热，助力血吸虫病早日在这片土地上消失。我相信那一天不会太远。

《 人民日报 》（ 2025年03月25日 17 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)