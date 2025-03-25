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世卫组织呼吁采取实际行动终结结核病流行

2025年03月25日05:45 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社日内瓦3月24日电  3月24日是世界防治结核病日，世界卫生组织当天在其官网发布今年的宣传主题：“是的！我们可以终结结核病流行：承诺、投入、行动”，呼吁采取实际行动终结这种可防可治疾病的流行。

　　结核病仍是世界上最致命的传染病之一。世卫组织官网数据显示，全球平均每天有3425人死于结核病、近3万人感染结核病。自2000年以来，全球抗击结核病的努力已拯救约7900万人的生命。

　　世卫组织发布的《2024年全球结核病报告》数据显示，2023年全球有超过820万结核病患者获得诊断和治疗服务，高于2022年的750万，远超2020年的580万和2021年的640万。然而，全球结核病患者估计数与新增诊断病例数之间仍存在巨大差距。

　　在2023年联合国高级别会议上，各国领导人承诺加快努力终结结核病流行。世卫组织表示，现在需要采取实际行动，即加快落实世卫组织指导和政策，强化国家战略，并提供充足资金。没有充足资金，结核病就无法被战胜。因此，需要大胆、多元化的筹资方式，以便于支持创新、缩小获得结核病防治和护理服务的差距并推动研究与技术进步。

　　然而，世卫组织表示，受持续冲突等因素影响，现有进展尚不足以实现2018年设定的全球结核病防控目标。世卫组织在2018年设定的全球结核病防控目标包括：与2015年的水平相比，到2030年将结核病死亡率降低90%，发病率降低80%。

　　《 人民日报 》（ 2025年03月25日 17 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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