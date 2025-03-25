品牌认知度提升 市场份额显著扩大

本报记者 朱玥颖

据东京电视台近日报道，在日本家电市场，中国家电品牌认知度不断提升，市场份额显著扩大，其中，2024年中国电视机品牌在日本市场的占有率突破50%，表现突出。东京电视台援引一份调查称，在2024年电视机销售份额中，排名前四位的家电品牌中有三个是中国品牌。排名第一的是海信集团旗下的TVS REGZA；居第三位和第四位的是海信自有品牌以及TCL，超过了索尼和松下。

近年来，中国品牌的电视机、冰箱、洗衣机等家电产品已经进入日本几乎所有主流家电连锁店、家居用品连锁店和电商平台。日本权威家电杂志《家电批评》总编辑阿部淳平表示，海尔收购了三洋电机的AQUA品牌，东芝白色家电部分由美的集团持有，夏普现在是在中国鸿海集团旗下。即便一些品牌看起来像日本品牌，实际上制造和生产也可能是中国企业，中国制造的家电已经深入日本消费者的生活。

近日，记者来到位于东京新宿区的电器销售商友都八喜，发现中国品牌家电被摆放在显眼位置。卖场的销售人员对记者表示，现在比较受欢迎的电视品牌是中国品牌TVS REGZA。REGZA原本是东芝的品牌，后来被海信集团收购，品质很好。此外，TCL等中国品牌性价比高，具有竞争优势。阿部淳平表示，日本家电制造商基本采取高附加值路线，但日本民众的整体收入并没有增加，这导致消费者的心理和制造商的策略产生了差距。而中国品牌的家电不仅具有价格优势，洗衣机的清洁能力、电视机的画质等家电性能上，与10年前相比也有显著提升。

日本经济新闻评论称，在日本，购买电视机就选日本企业品牌这一消费行为正在发生改变，许多日本消费者开始更多选择中企品牌。近10年来，有机EL显示面板不断普及，各企业也在进行屏幕大型化竞争，但并没有带来能改变视听体验的变化。随着通过智能手机观看影像内容越来越普及，消费者也不像以前那样强烈追求大画幅和画质。因此，产品性价比成为关键因素。

不少日本学者认为，日本企业自身战略失误及制度僵化也是中国品牌赶超日本品牌的一大原因。日本学者汤之上隆在《失去的制造业》一书中提到如今日本制造业面临的几个问题，如面对十年一轮的新技术浪潮时，对市场机会缺乏敏感性，因循守旧，错失机会；有的日本企业过于苛求对市场需求无益的性能与指标，投入不必要的成本，致使市场出现变化的时候，在研发上不能及时调整产品。

（本报东京3月24日电）

《 人民日报 》（ 2025年03月25日 17 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)