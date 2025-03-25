推动产业结构转型 扩大对华务实合作

报告显示，拉美地区贫困率降至1990年以来最低值

本报记者 宋亦然

最新数据显示，2024年巴西经济增长3.4%，为2021年以来最高增速。图为近日在巴西里约热内卢拍摄的市中心商业区和瓜纳巴拉湾。

新华社记者 王天聪摄

世界银行不久前发布的《全球经济展望》报告显示，拉美地区2024年经济增速为2.2%，2025年有望升至2.5%。联合国拉加经委会最近发布的一份报告分析，面对重重压力，2024年拉美地区国家通过加快产业结构转型、促进区域一体化等积极挖掘经济增长动能，地区贫困率降至1990年以来最低值，高通胀、流动性短缺等问题得到阶段性缓解。专家认为，拉美多数国家过去一年在控制通货膨胀和稳定宏观经济方面取得长足进展。同时，中国与拉美国家的经贸务实合作不断提质增效，为地区经济增长注入更大动力。

地区多国经济平稳向好

根据经合组织此前发布的报告评估，拉美地区有22个国家2024年经济增长率超过地区平均增速，其中7个国家超过新兴市场和发展中经济体4.2%的平均增速。部分拉美国家经济表现可圈可点。

根据相关统计，2024年巴西经济增长3.4%，为2021年以来最高增速；秘鲁增长3.3%，创下2021年以来的最高增长率；智利增长2.6%；乌拉圭增长3.1%；哥斯达黎加增长4.3%；多米尼加增长5.1%；委内瑞拉增长6.2%；阿根廷萎缩1.7%。经合组织表示，阿根廷经济目前已出现反弹态势，预计2025年和2026年将分别增长3.6%和3.8%；得益于近期发现丰富油气资源，圭亚那2024年经济增速据估高达41.5%。

2024年，哥伦比亚、智利、巴西等多个地区国家国内消费复苏显著，进入全球消费者信心指数环比增幅显著国家行列。以巴西为例，2024年该国贸易销售额较上年增长4.7%，连续第八年实现上涨。巴西国家地理统计局的报告认为，收入水平和就业人数的稳步增长是拉动国内消费上涨的重要原因。巴西银行业联盟的调查显示，大部分受访者认为2025年巴西民众生活质量及国家经济形势将持续改善，75%的受访者看好今年经济增长前景。智利、秘鲁等国的私人消费与民众购买力同样出现显著改善趋势。秘鲁央行报告显示，受益于投资拉动的经济增长，秘鲁2024年国内需求增长3.8%。2024年第四季度秘鲁私人消费同比增长4％，反映劳动力市场的活跃及通胀水平下降。秘鲁劳动和就业促进部部长丹尼尔·毛拉特表示，受经济扩张的推动，秘鲁民众收入水平将在2025年得到提升，就业率也将同步上升。

中国社会科学院拉丁美洲研究所副所长、研究员岳云霞认为，受大宗商品价格周期性回升、产业结构改革推进、私人投资和消费增长等因素共同作用，拉美多数国家2024年经济呈现向好态势。不少国家在控制通胀和债务风险方面取得成效，财政货币政策空间加大，名义工资出现上涨，未来经济结构性向好趋势得到阶段性巩固。

加速产业多元化发展

长期以来，拉美地区经济高度依赖矿产品和农产品等原材料和初级产品出口，缺乏高附加值产业，导致地区经济易受大宗商品价格波动、外部冲击和国内结构性问题影响。近年来，拉美多数国家加快推动产业结构转型，大力发展制造业、数字科技产业和绿色产业等，增强发展韧性和可持续性，提升地区国家在全球价值链中的竞争力。

巴西政府2024年1月启动“巴西新工业”计划，涵盖农业产业链优化、健康产业经济综合体建设、可持续基础设施建设、推进数字化转型、鼓励绿色发展和提升国防技术等六大优先事项。2024年巴西工业产出实现同比增长3.1%，较2019年水平高出1.3个百分点。秘鲁聚焦矿产资源深加工，推动铜、金和锂的精炼及附加值提升。哥伦比亚扩大投入，加快交通、能源、信息、通信等基础设施建设，进一步助推工业产业升级。

能源绿色转型成为拉美国家提升竞争力的重要途径。智利凭借丰富的锂资源，加速锂电池制造等新能源产业开发，逐步巩固其在全球电动汽车电池供应链中的地位。阿根廷加大对风能和太阳能产业投资，不断提升新能源市场的影响力。西班牙金融机构毕尔巴鄂比斯开银行哥伦比亚首席执行官马里奥·帕尔多表示，拉美地区拥有丰富的清洁能源矩阵，在绿色食品生产链和生态旅游等领域发展潜力巨大，这将为地区经济增长带来更多元的可能性。

在各国调整产业结构、推动经济多元化的过程中，拉美区域一体化进程也取得积极进展。2024年7月，玻利维亚完成正式加入南方共同市场（南共市）程序；2024年12月，南共市第六十五次首脑峰会宣布接纳巴拿马为南共市联系国，并宣告持续20余年的南共市—欧盟自贸协定谈判结束。该协定如能顺利签署实施，将产生一个覆盖7亿多人口的自由贸易区，双边贸易量预计增长37%，将给地区工农贸易等创造更多商机。

与中国合作提质升级

来自秘鲁的“温暖驼”是中国国际进口博览会的7届“全勤生”。进博会为秘鲁的优质羊驼毛制品打开广阔的中国市场，也让秘鲁羊驼毛制品手工艺人奥斯瓦尔多·马马尼一家享受到“羊驼经济”带来的实在好处：原本只有1层的手工作坊已扩建至3层，马马尼还带领更多的羊驼毛制品手工艺人一起赶制中国订单。如今，“温暖驼”品牌已入驻中国30多家实体商场，并开通了电商平台销售渠道，年销量超过3万件。“中国消费者欣赏、认可我们的作品，是对我们最大的鼓励。”马马尼说。

从秘鲁的蓝莓到智利的车厘子，从厄瓜多尔的白虾到巴西咖啡、尼加拉瓜蜂蜜……近年来，越来越多拉美地区优质产品进入中国市场，中国也成为拉美国家出口增长最快的市场。据中国海关统计，2024年1至11月，中拉贸易额达到4758.16亿美元，同比增长6.6%。拉加经委会预计2024年中拉贸易额突破5000亿美元大关。目前，中国与尼加拉瓜、厄瓜多尔的自贸协定已经生效，与秘鲁完成了自贸协定升级谈判，与萨尔瓦多、洪都拉斯等国正加速推进自贸协定谈判。

拉美已成为中国仅次于亚洲的第二大海外投资目的地，中国也是拉美吸引外资的主要来源国。中国对拉美地区的投资不断多元化，已经逐渐从能源、矿产和基础设施，拓展到清洁能源、绿色产业、高端制造、数字经济和可持续农业等领域。秘鲁太平洋沿岸的钱凯港、智利大街小巷的新能源公交车、跨越巴西多个州的特高压输电网络……中企的投资项目显著提高了拉美国家的交通物流效率和产业竞争力，为地区国家经济转型和可持续发展提供坚实支撑。

智利塔拉帕卡大学经济学教授费尔南多·卡夫拉莱斯认为，中企投资促进了拉美国家经济社会发展，加深了拉中之间的经济联系和相互依存。未来，拉中合作将更加注重效益和质量，旨在实现可持续发展和互利共赢，“中国不再只是拉美国家的重要出口市场，正成为拉美经济产业转型的积极推动力量”。

（本报里约热内卢3月24日电）

《 人民日报 》（ 2025年03月25日 17 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)