本报记者 陈熙芮 董泽扬

碧海蓝天，椰风海韵。南海之滨的海南博鳌，再次汇聚世界目光。3月25日至28日，主题为“在世界变局中共创亚洲未来”的博鳌亚洲论坛2025年年会在这里举行。

今年年会主题紧扣当今时代重大课题和挑战，议题设置涵盖全球治理、经济全球化、区域一体化、全球南方、人工智能与数字经济、气候变化和可持续发展等一系列焦点和热点问题，旨在聚焦亚洲发展的同时，共同应对全球挑战，推动落实联合国未来峰会成果，携手共创未来，构建人类命运共同体。

博鳌亚洲论坛秘书长张军表示，当今世界百年变局深刻演变，进入2025年，单边主义、保护主义有新的发展，给世界稳定和经济复苏带来更大冲击，世界面临的挑战和不确定性日益增多，国际社会担忧和焦虑情绪进一步上升。在此背景下，论坛2025年年会具有重要的现实意义和长远意义。

博鳌亚洲论坛理事长潘基文表示，作为亚洲与新兴经济体的首要对话平台，博鳌亚洲论坛以推动亚洲经济一体化与共同发展为使命，始终坚定支持多边主义、自由贸易与全球化，致力于促进理解、交流与对话，以重建国家、领导者与人民间的信任，重燃国际合作之火。

第五次参加论坛年会的意大利经济发展部前副部长米凯莱·杰拉奇表示，博鳌亚洲论坛有助于促进各国人民间的相互了解，缩小信任赤字。“我十分关注共建‘一带一路’议题，这一倡议带来贸易和投资机会，体现了中国倡导的和平发展方式和互利共赢理念。”杰拉奇说。

“中国是推动区域合作机制建设的重要力量。”联合国发展系统驻华协调员常启德在接受本报记者采访时表示，亚洲国家间的合作蕴含无限潜力，这需要各国携手共商良策，以实现优质服务的自由流通，进一步深化经济合作、绿色合作和科技与创新合作。

vivo执行副总裁、首席运营官胡柏山表示，科技创新有助于驱动新质生产力发展，推进产业体系向智能化纵深跃进，让技术更好赋能人们的生活。“期待在论坛年会深入讨论数字业务发展，促进技术共享与普惠，共同构建开放的国际数字生态。”胡柏山说。

阿斯利康全球首席执行官苏博科说：“我们看好中国的创新和营商环境，致力于将研发成果更多惠及中国及其他国家和地区的民众。”近日，阿斯利康宣布在北京建立其第六个全球战略研发中心，进一步推动国际生命科学发展与合作。

900多台新能源车辆整齐排列，为与会嘉宾提供出行服务；会场创新升级绿色体验，设置“零碳之光”互动体验场景和“绿动创趣坊”低碳角……今年的博鳌亚洲论坛年会继续深度聚焦博鳌零碳建设。据海南省住房和城乡建设厅党组成员、副厅长刘联伟介绍，自去年3月18日正式启动运行以来，从近零碳到零碳，博鳌零碳示范区集成应用多项适应热带海洋环境特点的技术，通过八大类项目推进区域降碳，建筑和基础设施二氧化碳排放总量下降99%。

在距离论坛会址最近的自然村南强村，百亩花海巧妙地拼出字母“ASIA”（亚洲）和数字“2025”，吸引游客纷至沓来。琼海市委副书记、市长傅晟表示：“今年论坛年会利用博鳌镇南强村、留客村等‘美丽乡村会客厅’，保障年会外事活动，以美丽乡村的‘自然风’打造‘国际范儿’。”

海南省服务与利用博鳌亚洲论坛联席会议工作机制领导小组办公室副主任尚静介绍，今年论坛年会将深化海南自贸港建设和博鳌亚洲论坛的融合效应，举办全球自由贸易港发展分论坛和建设成果展等，加强海南同全球自贸区伙伴的交流互鉴，拓宽国际自由贸易合作新空间。

在当前国际形势下，国际社会普遍期待亚洲在维护全球稳定、促进可持续发展方面发挥更积极作用。“期待今年年会有效增进团结互信，推动对话合作，为全球稳定和经济发展注入正能量。”潘基文表示。

（本报记者于景浩、韩硕、强薇参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年03月25日 03 版）

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