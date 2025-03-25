新华社北京3月24日电 3月24日，国家主席习近平夫人、世界卫生组织结核病和艾滋病防治亲善大使彭丽媛向世界卫生组织2025年世界防治结核病日视频会议发表书面致辞。

彭丽媛表示，在世界卫生组织有力推动和国际社会长期努力下，全球结核病防治成效显著，自2000年以来已经成功挽救了7900万患者的生命，这是令人赞叹的成就！世界卫生组织召开视频会议，聚焦“承诺、投入、行动”主题展开讨论，对于广泛凝聚各方力量，共同应对结核病公共卫生挑战，向着终结结核病的目标扎实迈进，具有重要意义。

彭丽媛表示，参与结核病防治工作10多年来，我走访了中国和其他国家许多医疗机构、学校、社区，同大家一道见证了全球特别是中国结核病防治工作的发展进步。中国政府高度重视结核病防治，将其纳入健康中国战略，制定全国防治规划，持续优化防治举措，大力提升防治水平。中国致力于推动结核病防治技术快速发展，让“以患者为中心的支持治疗”更加科学可行。经过广大结核病防治工作者不懈努力，中国结核病患者治愈率保持在90%以上。

彭丽媛表示，消除结核病威胁是我们的共同心愿。当前，结核病防治仍然面临诸多困难和挑战，终结结核病流行任重道远，需要国际社会一道努力，进一步加大投入，积极采取行动。我愿同大家携手同行，积极参与结核病防治工作，用爱心守护健康，用真情传递温暖，为推动构建人类卫生健康共同体贡献力量！

《 人民日报 》（ 2025年03月25日 03 版）

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