——外国政党政要看中国共产党推进作风建设

本报记者 韩 硕

习近平总书记指出：“我们党团结带领人民取得了革命、建设、改革的伟大成就，很重要的一条就是我们党在长期实践中培育并坚持了一整套光荣传统和优良作风。”

风正好扬帆，奋楫正当时。党的十八大以来，中国共产党全面从严治党，持之以恒推进作风建设，取得显著成效，为进一步全面深化改革、推进中国式现代化提供了坚强保障。

“中共中央八项规定改变中国。”“风清气正凝聚党心民心。”“反腐是一场会经历阵痛的自我革命。但是中国共产党彰显了自身的态度——他们不惧怕这种阵痛，也经得起阵痛。”外国政党政要积极评价中国共产党贯彻落实中央八项规定精神取得的成效，认为中国共产党以彻底的自我革命精神将作风建设持续引向深入，为世界政党发展提供了重要借鉴。

“始终注重从人民中汲取智慧和力量”

中共中央八项规定把“改进调查研究”摆在第一位。习近平总书记强调：“党中央作出重大决策、制定重要文件，都深入调研，广泛听取各方面意见，这是我们党的一贯做法和优良传统。”

2013年，习近平总书记赴湖南湘西土家族苗族自治州考察，在花垣县十八洞村首次提出“精准扶贫”要求，为新时期中国扶贫开发工作指明方向。

2018年6月，时任老挝人民革命党中央总书记、国家主席本扬沿着习近平总书记的足迹，探寻“精准扶贫”的中国经验。

“在十八洞村，我目睹了中国贫困偏远地区的扶贫成效。习近平总书记心系国家，关心少数民族的生产生活，对偏远山村的基层民众嘘寒问暖，我们要认真学习借鉴中方的做法和经验。”本扬说。

2020年1月，时任老挝总理通伦在陕西梁家河村这片见证初心萌发的热土上感叹：“习近平总书记不畏艰难‘过四关’，带领群众打淤地泥坝、建沼气池、修梯田，始终注重从人民中汲取智慧和力量。”

调查研究，是中国共产党的传家宝，是一代代中国共产党人从胜利走向胜利的谋事之基、成事之道。曾10多次到访中国的巴西圣保罗州立大学经济与国际研究所主任马科斯·皮雷斯表示，中国共产党不断努力解决群众的关切和问题，真心向群众请教，寻求并实现新的、质量更高的目标。

河北雄安新区的设立，是千年大计、国家大事。习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动，大量符合未来发展方向的改革创新举措将在雄安新区先行先试。

2023年6月，一支由印尼民主斗争党、专业集团党、大印尼行动党等6个主要政党组成的印尼多党干部考察团深入探访雄安新区，在热火朝天的建设现场，感受“未来之城”的拔节生长。大印尼行动党信息管理部主席本尼·西纳加表示：“基于调查研究，中国共产党在国家建设和治理中积累了深厚的理论体系和丰富的实践经验，为印尼建设新首都带来重要启迪。”

“中国共产党一贯强调实事求是，不断根据新的实际情况进行创新和变革，保持了灵活性和旺盛的生命力。这成为中国共产党不断发展壮大的源泉。”德国杜伊斯堡—埃森大学中国研究学者费立民说。

“增强了政党的凝聚力和执行力，也增强了整个国家的实力”

勇于自我革命是中国共产党最鲜明的品格和最大优势。进入新时代，以习近平同志为核心的党中央以前所未有的勇气和定力推进全面从严治党，开辟了百年大党自我革命的新境界。

“中国共产党让人敬佩的是作为执政党的自我革命精神，这是中共实现长期执政的重要原因之一。”柬埔寨柬中关系发展学会会长谢莫尼勒说，中国取得巨大发展成就，离不开中国共产党坚持全面从严治党、扎实推进党的各方面建设。“中共重视队伍建设，严厉惩治贪污腐败，取得良好效果，这些做法具有借鉴意义。”

在多米尼加左派团结运动总书记梅希亚看来，中共十八大以来，中国共产党不断加强自身建设，体现出与时俱进、勇于自我革新的智慧，为推进国家治理体系和治理能力现代化打下坚实基础。

通过对中国共产党执政实践的长期观察，俄罗斯共产党中央委员会副主席德米特里·诺维科夫认为，中国共产党注重纪律教育，对腐败、享乐主义等背离党纪的行为“零容忍”，“这些举措增强了政党的凝聚力和执行力，也增强了整个国家的实力”。

中国共产党二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》把党的建设制度改革摆在重要位置统筹谋划、接续推进，系统部署完善党的建设制度机制，对推动党的制度优势更好转化为治国理政的实际效能有着重要意义。

2024年4月，在中国共产党开展党纪学习教育期间，尼泊尔共产党（毛主义中心）高级干部考察团应邀访华。在湖南第一师范学院，考察团围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和中国共产党的纪律建设经验，同湖南第一师范学院的专家学者展开理论研讨。尼共（毛主义中心）总书记古隆表示，中国共产党的纪律建设“责任上全链条、管理上全周期、对象上全覆盖”，尤其值得尼共（毛主义中心）借鉴，将努力让遵纪守法成为该党党员的自觉行动。

参照中国共产党党内监督机制，西班牙人民党成立人民监督办公室；柬埔寨人民党将“照镜子、洗洗澡、除除尘、治治病”作为党建工作总要求写入工作报告，提出“大鱼小鱼一起抓”。在坦桑尼亚尼雷尔领导力学院院长马塞琳娜·奇日加看来，建立强大的执政党才能更好地服务人民，“中国共产党在加强党的严明纪律等方面的成功经验非常宝贵，为世界政党发展提供了重要借鉴”。

“自上而下把党的初心、使命铭刻于心，全心全意为人民幸福、民族复兴作贡献”

今年1月，在中国进行国事访问的斯里兰卡总统迪萨纳亚克来到中国共产党历史展览馆参观。“这里展示了中国如何在中国共产党带领下从过去的困苦中走过来，取得今天的成功。”迪萨纳亚克说，“这一展览不仅对中国人很重要，对我们也很重要，为我们开启了发展的新视角。”

中国共产党历史展览馆是很多外国政党政要访华时的一站。他们在这里探寻百余年来中国共产党波澜壮阔的奋斗历程，感受中国式现代化的万千气象，也希望解码百年大党铸就辉煌的秘诀。

习近平总书记在2025年春节团拜会上的讲话中指出：“我们坚持以党的自我革命引领社会革命，一以贯之推进全面从严治党，扎实开展党纪学习教育，继续加大反腐败力度，党的领导坚强有力，党风政风持续好转，为各项事业发展提供了根本保证。”

秘鲁共产党（红色祖国）主席莫雷诺表示，中国共产党既具有长远的眼光，也具有高效的执行体系，为改革开放的持续顺利推进提供了源源不断的制度动力。

2024年4月，来自莫桑比克、萨尔瓦多、塞舌尔等36个国家的驻华使节在全国人大常委会法工委基层立法联系点北京市朝阳区南磨房乡立法联络站参访。在听到全国人大常委会法工委已设立45个国家级、各省市已设立6500多个地方级基层立法联系点时，来自乌兹别克斯坦卡什卡达里亚州的舍罗夫认为，高明的顶层设计、完善的制度架构、勤奋的执行体系、畅通的反馈途径，共同构成行之有效的全过程人民民主，是真正的人民当家作主。

习近平总书记指出：“只要我们党始终站在时代潮流最前列、站在攻坚克难最前沿、站在最广大人民之中，就必将永远立于不败之地！”

仔细研读《习近平谈治国理政》等著作后，蒙古人民党书记图勒嘎说，“能否保持党同人民群众的血肉联系，决定着党的事业的成败”这一观点令人印象深刻，给蒙古人民党管党治党带来重要启迪。

“一个政党能否取得成功，关键取决于能否得到广大人民群众的支持，代表人民群众利益。中共的执政经历就是一个典范。”亚美尼亚共和党副主席拉拉扬说。

中国共产党为什么能？南非执政党非洲人国民大会考察团访华时，找到了答案：“中国共产党自上而下把党的初心、使命铭刻于心，全心全意为人民幸福、民族复兴作贡献，才创造出中国今日的发展成就。”

《 人民日报 》（ 2025年03月25日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)