新华社北京3月24日电 3月24日，中国外交部举办的“加强联合国作用，弘扬多边主义”国际研讨会在北京举行。中共中央政治局委员、外交部长王毅发表书面致辞。

王毅表示，去年，联合国未来峰会成功召开，反映了国际社会支持弘扬多边主义、加强联合国作用、完善全球治理的普遍愿望。今年正值世界反法西斯战争胜利80周年，也是联合国成立80周年。国际社会期待各国团结协作，坚守人间正道，把握时代潮流，捍卫公平正义，维护世界和平稳定，促进全球发展繁荣。

王毅表示，中国国家主席习近平提出构建人类命运共同体理念和全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，为各国应对全球挑战、共建美好世界提供了中国方案，得到越来越多国家的认同和支持。作为联合国创始会员国和安理会常任理事国，中国将继续同各方一道，践行真正的多边主义，维护联合国的中心地位，推动共商共建共享的全球治理，为变乱交织的世界提供稳定性，为构建更加公正合理的全球治理体系注入正能量，携手迈向人类命运共同体。

来自近50个国家、国际及地区组织的驻华代表、联合国官员、有关部委代表、专家学者等共100余人参加研讨会。

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