新华社北京3月24日电（记者马卓言、冯歆然）外交部发言人郭嘉昆24日表示，恪守一个中国原则是日方必须履行的严肃政治承诺和国际法义务，中方敦促日方重信守诺，审慎处理台湾问题，以实际行动维护中日关系改善发展势头。

当日例行记者会上，有记者问：中共中央政治局委员、外交部长王毅赴日本期间同多名日本政要谈及台湾问题，强调中日四个政治文件对台湾问题作出明确规定，必须严格履行，不容模糊倒退。你能否进一步介绍中方立场？

“台湾是中国领土不可分割的一部分。台湾问题是中国核心利益中的核心，事关中日关系政治基础和两国间基本信义。”郭嘉昆说。

他表示，今年是台湾光复80周年，日方在台湾问题上负有不可推卸的历史罪责。1943年中美英发表《开罗宣言》，明确规定要把日本窃取的台湾归还中国。1945年中美英苏发表《波茨坦公告》，第八条规定《开罗宣言》之条款必将实施。1945年8月15日日本宣布接受《波茨坦公告》，无条件投降。日方此后又在1972年《中日联合声明》中承诺遵循《波茨坦公告》第八条的立场。1978年《中日和平友好条约》写明“联合声明所表明的各项原则应予严格遵守”，条约经中日两国立法机构审议通过，连同《中日联合声明》一体，构成具有法律约束力的两国关系指导文件。

“这些历史经纬和法理依据充分表明，恪守一个中国原则是日方必须履行的严肃政治承诺和国际法义务。”郭嘉昆指出，所谓“台湾有事就是日本有事”“《中日联合声明》不具法律约束力”的谬论将严重侵蚀中日关系政治基础，不仅大错特错，而且十分危险。

“我们敦促日方重信守诺，审慎处理台湾问题，以实际行动维护中日关系改善发展势头。”郭嘉昆说。

(责编：袁勃、赵欣悦)