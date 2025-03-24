新华社首尔3月24日电（记者姬新龙）韩国首尔中央地方法院24日宣布，将于4月14日对尹锡悦总统涉嫌发动内乱案进行第一次公审。

首尔中央地方法院刑事合议庭24日进行了此案的第二次审理准备程序，作出上述决定。尹锡悦当天没有出席。

检察机关指控尹锡悦涉嫌与前国防部长官等共谋，在没有战时、事变或类似的国家紧急事态征兆情况下，宣布违宪、违法的紧急戒严等，于1月26日对其拘留起诉。尹锡悦方面则主张紧急戒严是其正当行为，此事不能成为司法审判的对象。

合议庭24日表示，第一次公审将按检察机关申请，对副总理兼企划财政部长官崔相穆、外交部长官赵兑烈进行证人审问。

据韩媒报道，根据检察机关的公诉状，去年12月3日紧急戒严当天，崔相穆和赵兑烈在尹锡悦宣布紧急戒严之前在总统办公室向尹锡悦表达了忧虑和劝阻之意。

宪法法院目前尚未宣布尹锡悦弹劾案宣判日期。自去年12月14日尹锡悦弹劾案在国会通过并移交宪法法院后，宪法法院审理此案已达百日，审理时间超过卢武铉弹劾案和朴槿惠弹劾案。

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