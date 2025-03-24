打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

尹锡悦涉嫌发动内乱案将于4月14日首次公审

2025年03月24日15:50 | 来源：新华网
小字号

　　新华社首尔3月24日电（记者姬新龙）韩国首尔中央地方法院24日宣布，将于4月14日对尹锡悦总统涉嫌发动内乱案进行第一次公审。

　　首尔中央地方法院刑事合议庭24日进行了此案的第二次审理准备程序，作出上述决定。尹锡悦当天没有出席。

　　检察机关指控尹锡悦涉嫌与前国防部长官等共谋，在没有战时、事变或类似的国家紧急事态征兆情况下，宣布违宪、违法的紧急戒严等，于1月26日对其拘留起诉。尹锡悦方面则主张紧急戒严是其正当行为，此事不能成为司法审判的对象。

　　合议庭24日表示，第一次公审将按检察机关申请，对副总理兼企划财政部长官崔相穆、外交部长官赵兑烈进行证人审问。

　　据韩媒报道，根据检察机关的公诉状，去年12月3日紧急戒严当天，崔相穆和赵兑烈在尹锡悦宣布紧急戒严之前在总统办公室向尹锡悦表达了忧虑和劝阻之意。

　　宪法法院目前尚未宣布尹锡悦弹劾案宣判日期。自去年12月14日尹锡悦弹劾案在国会通过并移交宪法法院后，宪法法院审理此案已达百日，审理时间超过卢武铉弹劾案和朴槿惠弹劾案。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部