新华社北京3月24日电 以色列军方23日宣布，又打死一名巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局成员。至此，已有至少11名哈马斯政治局成员在2023年10月开始的新一轮巴以冲突中死亡。美国国务卿鲁比奥与以色列总理内塔尼亚胡当天通电话，“强调了美国对以色列的支持”。

哈马斯政治局11名成员被打死

巴勒斯坦加沙地带消息人士23日告诉新华社记者，以色列军队当天袭击了位于加沙地带南部汗尤尼斯的纳赛尔医院，造成包括哈马斯政治局成员伊斯梅尔·巴尔胡姆在内的至少5人死亡。

哈马斯政治局是该组织的最高政治权力机构，每隔四年进行一次选举。最近一次选举是在2021年，当时选出16名政治局成员。

据不完全统计，自2023年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，已有至少11名哈马斯政治局成员被打死，其中多数是在以色列对加沙地带的军事行动中丧生，另有两人在他国遭以色列暗杀。他们主要包括：

一、伊斯梅尔·哈尼亚：哈马斯政治局主席。2024年7月31日，哈尼亚在伊朗德黑兰遇袭身亡。以色列国防部长卡茨同年12月证实，这起暗杀由以方所为。

2024年3月26日，伊斯梅尔·哈尼亚在伊朗首都德黑兰出席新闻发布会。新华社/美联

二、叶海亚·辛瓦尔：在哈尼亚丧生后接任哈马斯政治局主席。以方说，辛瓦尔在2024年11月16日在以军对加沙地带展开的一次军事行动中死亡。

这是2017年5月1日在加沙城拍摄的叶海亚·辛瓦尔。新华社发（维萨姆·纳萨尔摄）

三、萨利赫·阿鲁里：哈马斯政治局副主席。2024年1月，以色列无人机袭击位于黎巴嫩首都贝鲁特南郊的哈马斯办公室，导致阿鲁里等6人死亡。

四、奥萨马·穆扎伊尼：哈马斯政治局成员，2023年10月在以色列对加沙地带的空袭行动中死亡。

五、劳希·穆什塔哈：哈马斯政治局成员。以色列2024年10月宣布，穆什塔哈3个月前在加沙地带北部死于以军空袭。

六、马尔万·伊萨：哈马斯政治局成员、哈马斯下属军事组织卡桑旅副指挥官。2024年3月，以军宣布伊萨在加沙地带死于空袭。2025年1月，哈马斯在加沙地带停火后证实伊萨身亡。

七、扎查里亚·阿布·马马尔：哈马斯政治局成员，2023年10月在以军空袭中死亡。

八、贾米拉·尚蒂：哈马斯政治局成员，2023年10月死于以军空袭。

九、贾瓦德·阿布·沙马拉：哈马斯政治局成员、经济部门负责人，2023年10月在以军空袭中死亡。

十、萨拉赫·巴达维尔：哈马斯政治局成员，2025年3月在以军空袭中死亡。

十一、伊斯梅尔·巴尔胡姆：哈马斯政治局成员，2025年3月在以军空袭中死亡。

分析人士指出，哈马斯政治局虽为最高政治权力机构，但其与卡桑旅等军事组织在关系上并不明确。2023年10月7日袭击以色列的计划主要是由哈马斯原军事部门首领穆罕默德·戴夫策划，政治局成员是否知情或参与尚不清楚。

美国务卿表支持

美国国务院23日发表声明说，鲁比奥与内塔尼亚胡讨论了以军正在加沙进行的军事行动和争取被扣押人员获释的努力，鲁比奥“强调了美国对以色列的支持”。

以色列总理办公室在社交媒体上说，内塔尼亚胡与鲁比奥讨论了地区局势发展，包括“在加沙地带战斗的恢复”。鲁比奥对以色列及其政策表达了“坚定支持”。

3月18日，在加沙地带北部加沙城的一所医院内，人们哀悼以军空袭的遇难者。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

以方18日以哈马斯拒绝美方提出的延长停火协议、释放被扣押人员要求为由，对加沙地带恢复大规模空袭；次日宣布在加沙地带中部和南部展开有针对性的地面行动。

白宫新闻秘书莱维特20日说，美国总统特朗普“完全支持”以方行动。

加沙死亡人数超5万

巴勒斯坦加沙地带卫生部门23日发表声明说，自2023年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成50021人死亡，包括超过1.5万名儿童，另有11.3万人受伤。其中，以军18日恢复军事行动以来，加沙地带已有673人死亡、1233人受伤。

国际社会广泛谴责以军恢复加沙地带军事行动。

埃及内阁23日发表声明说，埃及总理马德布利当天和来访的巴勒斯坦总理兼外长穆罕默德·穆斯塔法在开罗会谈，讨论了各方为维持巴勒斯坦加沙地带停火和重建该地区所作的持续努力。双方强调，有必要维持加沙地带停火。

马德布利说，埃及坚定支持巴勒斯坦人民重建加沙地带的努力，要确保巴勒斯坦人继续留在自己的土地上。埃及提出的加沙重建计划已于本月初在开罗举行的阿拉伯国家紧急峰会上获得批准，埃及将与地区和国际各方以及巴勒斯坦进一步协调，就该计划的实施达成一致。

穆斯塔法表示，遵守停火协议对推动加沙地带早期恢复和重建进程至关重要。他向马德布利介绍了巴勒斯坦与一些阿拉伯和伊斯兰国家以及国际有关方面就加沙地带局势进行协调所作的努力，他还介绍了即将在开罗举行的加沙地带早期恢复和重建会议的筹备情况。

以着手驱逐加沙居民？

以色列国防部23日发表声明称，以色列安全内阁已批准设立“自愿移民事务局”，供“自愿”迁往第三国的巴勒斯坦加沙地带居民申请办理手续。

国防部长卡茨表示，该机构将为有意离开加沙地带的巴勒斯坦人提供“安全监督下的离境通道和手续”，可能在加沙特定口岸设置步行通道和安全检查点，还将协调海、陆、空等途径将这些巴勒斯坦人转移至有意接收他们的国家。

3月22日，从加沙地带北部拜特拉希耶撤离的巴勒斯坦民众经过加沙城。新华社发（阿卜杜勒·拉赫曼·萨拉马摄）

卡茨称，该计划并非强制性，不久后将公布该机构的负责人选。

美国总统特朗普此前多次表示，他希望美国“接管”并“长期拥有”加沙地带，居住在加沙地带的巴勒斯坦人应被迁往别国安置。

美联社14日援引匿名美以官员的话报道，美国和以色列试图将加沙民众迁至非洲，已与苏丹和索马里两国官员以及索马里兰地区官员接触。美以提出，作为回报，可从财政、外交和安全等方面提供支持。

巴勒斯坦方面和国际社会纷纷谴责这番言论，认为其违反国际法，“不可接受”。（记者：惠晓霜、柳伟建、黄泽民、冯国芮、陈君清；视频：沈浩洋、王科文、操兰漪）

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