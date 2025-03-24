新华社格陵兰岛努克3月24日电（记者张玉亮 郭爽）美国副总统詹姆斯·戴维·万斯的夫人乌莎·万斯计划本周访问格陵兰岛。此访正值美国总统特朗普多次提出要吞并格陵兰岛的想法之际，格陵兰岛方面认为是“一种危险的挑衅”。

在格陵兰岛首府努克，新华社记者23日下午在努克机场看到，许多丹麦警察在此集结。丹麦警方声明说，这些警察是从丹麦首都哥本哈根派出，以应对美国代表团的来访。

美国第二夫人办公室23日发表声明说，乌莎·万斯将于27日出发，29日返回。作为美国代表团成员，她将“参观历史遗址”并“了解格陵兰岛的文化遗产”。另据美媒报道，美总统国家安全事务助理迈克尔·华尔兹将陪同访问。

据丹麦广播公司报道，乌莎·万斯一行计划访问努克和格陵兰岛第二大城市锡西米尤特，并在锡西米尤特观看当地知名的狗拉雪橇比赛。但该赛事主办方表示，并未邀请“任何美国人”来观赛。

23日，格陵兰岛多位政党领导人对美国代表团的访问计划提出批评。格陵兰岛自治议会第一大党民主党主席延斯-弗雷德里克·尼尔森发表讲话说，在格陵兰岛新一届自治政府尚未产生时，“这些美国人”到访，显示出他们对格陵兰岛人民缺乏尊重。格陵兰岛自治政府总理穆特·埃格德在对当地媒体说，此次来访是“一种危险的挑衅”，近期美国对格陵兰岛施加的压力“正在侵犯我们作为一个民族的尊严”。

丹麦首相梅特·弗雷泽里克森同日对丹麦媒体表示，丹麦希望与美国合作，但这种合作必须也只能建立在国家间相互尊重主权的基本价值观之上。她说，乌莎·万斯此访“是我们正在认真对待的事情”。

格陵兰岛位于北美洲东北部，是世界第一大岛，属于丹麦的自治领地，岛上稀土等资源丰富。去年美国总统选举后，特朗普多次表达要夺取格陵兰岛控制权的意愿，曾派其长子小特朗普和其他几名“代表”到访格陵兰岛，还称不会排除通过“军事或经济胁迫”手段夺取该岛控制权的可能性。

(责编：贾文婷、刘洁妍)