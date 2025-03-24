新华社开普敦3月23日电（记者王雷）遭到美国驱逐的南非驻美大使易卜拉欣·拉苏尔23日返回南非后表示，南非不能以牺牲国家尊严和主权为代价去挽回与美国的关系。

3月23日，遭到美国驱逐的南非驻美大使易卜拉欣·拉苏尔在南非开普敦国际机场发表讲话。新华社发（沙姬拉·泰比摄）

拉苏尔携夫人当天上午抵达开普敦国际机场，受到数以百计南非民众的欢迎。他在机场说：“回国并非我们的选择，但我们无怨无悔。”他表示，在美期间已尝试外交手段，但未能取得预期成果。拉苏尔强调，在外交中不能牺牲真相以及国家的尊严和主权，不能由美国告诉南非谁是朋友或敌人。

拉苏尔当天晚些时候发表书面声明说，他希望南非能挽回与美国的关系，因为这对两国都很重要。但南非“不能被霸凌”，南非与美国之间必须是“一种相互尊重的关系”。

拉苏尔14日在南非智库举办的外交政策研讨会上表示，美国总统特朗普正在引领全球白人至上主义运动。美国国务卿鲁比奥随后在社交媒体上发文称其“煽动种族情绪”，指责拉苏尔“憎恨美国”，并称其为“不受欢迎的人”。南非国际关系与合作部15日说，拉苏尔被要求在72小时内离开美国。

媒体认为，这一事件标志着南非与美国关系进一步恶化。今年2月，特朗普炮轰南非颁布的新版《征用法案》，指责南非政府“没收土地”构成对南非白人的“种族歧视”，并发布行政令宣布切断对南非援助。

(责编：贾文婷、刘洁妍)