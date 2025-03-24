打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

韩德洙复职　尹锡悦呢？

2025年03月24日14:52 | 来源：新华社
小字号

　　新华社首尔3月24日电　韩国宪法法院24日上午对被停职国务总理韩德洙弹劾案作出宣判，驳回对其的弹劾。韩德洙随即恢复国务总理职务，并代行总统职权。崔相穆同时停止代行总统职权。

　　根据裁决结果，8名宪法法院法官中，5人驳回弹劾、1人赞成，2人认为应退回，最终弹劾被驳回。

　　去年12月27日，韩国国会以协助尹锡悦实施紧急戒严、拒绝任命宪法法官等为由，通过了对当时代行总统职权的国务总理韩德洙的弹劾动议案，韩德洙随即被停职。随后，弹劾案移交宪法法院，由后者决定罢免或恢复其职务。

　　“总统弹劾案这周会宣判吗？”

　　自2024年12月3日尹锡悦发布紧急戒严令以来，韩国社会持续动荡。

　　从去年12月韩国国会通过尹锡悦弹劾动议案，到今年2月25日宪法法院的最后一场辩论，至今弹劾案仍未宣判。漫长的审理过程中，焦虑情绪在韩国社会蔓延。

　　“总统弹劾案这周会宣判吗？”这句话成了记者最近与韩国媒体同行们讨论的高频话题。

　　供职于韩国知名媒体的金记者说，过去两周，他和同事每天都会去宪法法院附近踩点拍摄，为弹劾案宣判日的报道做准备。“每天都觉得宣判日近在咫尺，随时都可能有结果。”然而，“靴子”迟迟不落地，他只能干着急。

　　宪法法院的最终裁决无疑将决定政局走向，宣判日期自然也成为媒体竞相报道的热门话题。从宪法法院公布的近期日程表，到警方宣布的宪法法院附近无人机禁飞时间段，媒体试图从种种迹象中捕捉宣判日期的蛛丝马迹。宪法法院承受的压力自然也非同一般，8名法官的政治倾向、任职时间，甚至个人收入，都成为舆论关注的焦点。

　　不仅是记者，普通民众也感到焦虑。住在首尔市光化门附近一个大型小区的李女士告诉记者，因为网上有传言说宪法法院代理院长文炯培跟她住在同一个小区，一些反对弹劾的民众经常在上下班时间聚集在她家小区附近示威。“这些人情绪激动，大声喊口号，十分扰民。”李女士说，宣判日期迟迟定不下来，不知道这样的吵闹声会持续多久。

　　1月15日，民众在位于韩国首尔的总统官邸附近示威，要求逮捕尹锡悦。新华社记者姚琪琳摄

　　同样焦虑的，还有韩国朝野政客和各自的支持者。韩国民调机构“真实计量器”3月17日发布的调查结果显示，最大在野党共同民主党的支持率为44.3%，执政党国民力量党的支持率为39%，双方仅相差5%。随着弹劾案宣判一再推迟，朝野两派政客和各自支持者纷纷走上街头，试图通过集会争取更高支持率。

　　民调机构“盖洛普韩国”3月14日公布的调查结果显示，58%的受访者赞成弹劾尹锡悦，37%的受访者反对弹劾。从民调数据看，韩国社会的撕裂更加严重。

　　韩国《朝鲜日报》3月13日发表社论称，无论宪法法院作出何种判决，都会有相当一部分国民难以接受，愤怒情绪或将直接宣泄到街头，进而引发混乱乃至冲突。面对可能出现的社会动荡，韩国警方严阵以待。警方宣布，弹劾案宣判当天将在全国部署338支机动队，共2万余名警员，其中1.4万人将被部署在首尔市中心区域。

　　1月15日，警察在位于韩国首尔的总统官邸附近维持秩序。新华社记者姚琪琳摄

　　按韩国各界此前预测，宪法法院会在辩论结束后的两周左右即3月中旬作出裁决，并提前两三天对外公布宣判日期。目前，尹锡悦的弹劾审理时间已经超过朴槿惠和卢武铉，成为审理时间最长的总统弹劾案。关于宣判日迟迟不决的原因，韩国各界众说纷纭。一些媒体和专家推测，目前宪法法院对弹劾案的评议仍在进行中，8名法官很可能就判决程序、判文内容等未能达成一致。

　　截至记者发稿时，弹劾案宣判日期仍未公布。因宪法法院代理院长文炯培将于4月18日任满，有分析认为，这将是弹劾案宣判的最后期限。韩国舆论普遍担忧，随着宣判日一再推迟，社会撕裂恐将进一步加剧。（记者：姬新龙、姚琪琳、陆睿；视频：鲁豫）

(责编：贾文婷、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部