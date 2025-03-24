打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

伊斯坦布尔市长将就法院羁押候审决定提起上诉

2025年03月24日14:45 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京3月24日电　土耳其伊斯坦布尔市长埃克雷姆·伊马姆奥卢的律师23日说，将就法院当天对伊马姆奥卢作出的羁押候审决定提起上诉。

　　伊马姆奥卢现年54岁，隶属土耳其最大反对党共和人民党。有消息称，共和人民党原定近期宣布他为2028年土耳其总统选举候选人。

　　日前，伊马姆奥卢住所遭搜查，他随后因牵涉两起调查被警方拘留，分别为涉腐和涉恐。土耳其一家法院23日批准在涉腐调查中对伊马姆奥卢羁押候审，另有多名同案人员被收押；至于涉恐调查，现阶段没有必要另行羁押候审。

　　伊马姆奥卢否认所受指控，并在社交媒体平台发文称“绝不屈服”。据路透社报道，共和人民党同样表示将提起上诉，并将选出伊斯坦布尔代理市长。

　　伊马姆奥卢19日被警方拘留后，土耳其多地爆发示威抗议。一些示威者与警方发生冲突，警方用高压水枪和催泪瓦斯等驱散示威者。

　　此外，伊斯坦布尔大学18日以存在“明显错误”为由，宣布撤销伊马姆奥卢的学士学位，但未予详细说明。根据土耳其相关法律，这意味着伊马姆奥卢将没有资格竞选下届总统。（陈立希）

(责编：贾文婷、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部