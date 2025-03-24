新华社北京3月24日电 土耳其伊斯坦布尔市长埃克雷姆·伊马姆奥卢的律师23日说，将就法院当天对伊马姆奥卢作出的羁押候审决定提起上诉。

伊马姆奥卢现年54岁，隶属土耳其最大反对党共和人民党。有消息称，共和人民党原定近期宣布他为2028年土耳其总统选举候选人。

日前，伊马姆奥卢住所遭搜查，他随后因牵涉两起调查被警方拘留，分别为涉腐和涉恐。土耳其一家法院23日批准在涉腐调查中对伊马姆奥卢羁押候审，另有多名同案人员被收押；至于涉恐调查，现阶段没有必要另行羁押候审。

伊马姆奥卢否认所受指控，并在社交媒体平台发文称“绝不屈服”。据路透社报道，共和人民党同样表示将提起上诉，并将选出伊斯坦布尔代理市长。

伊马姆奥卢19日被警方拘留后，土耳其多地爆发示威抗议。一些示威者与警方发生冲突，警方用高压水枪和催泪瓦斯等驱散示威者。

此外，伊斯坦布尔大学18日以存在“明显错误”为由，宣布撤销伊马姆奥卢的学士学位，但未予详细说明。根据土耳其相关法律，这意味着伊马姆奥卢将没有资格竞选下届总统。（陈立希）

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