人民网约翰内斯堡3月23日电 （记者邹松）在第183个国际医师节来临之际，非洲中医及针灸学会、非洲中医及针灸中心联合约翰内斯堡大学举办了一场别开生面的纪念活动。这场以中医推广为主题的活动不仅展示了中医文化的深厚底蕴，也彰显了中医在非洲蓬勃发展的良好态势。

胡紫景医生颁发非洲中医及针灸中心安哥拉分会任命书。希拉兹·莫林 摄

活动中，非洲中医及针灸学会会长胡紫景结合国际医师节的背景，向与会嘉宾介绍了中医历史上的两位杰出代表——扁鹊与华佗，他们在麻醉医学领域作出开创性贡献。胡紫景强调，中医不仅是中国瑰宝，更是全人类的共同财富。胡紫景还就非洲中医及针灸中心标志设计为例说明，这一设计理念融入了针灸针和人参元素，象征着针灸与中药的结合，表达了中医与非洲文化深度融合的美好愿景。

约翰内斯堡大学学生现场跳起民族舞蹈。人民网记者 邹松摄

本次活动还安排了非洲中医及针灸学会分会设立的环节，胡紫景向非洲中医及针灸学会安哥拉分会会长霍纳拉颁发了任命书。至此，学会已在加蓬和安哥拉成功设立分会，为中医在非洲的进一步发展奠定了坚实基础。

胡紫景医生介绍非洲中医及针灸中心标志的设计理念。人民网记者 邹松摄

在活动现场，约翰内斯堡大学针灸专业的学生们不仅跳起欢快的民族舞蹈，还在老师的带领下玩起了“针灸定位”挑战游戏，将中医理论与趣味活动相结合，充分体现了中医文化与非洲传统文化的交融与共生。

同学们玩起 “针灸定位”挑战游戏。 希拉兹·莫林 摄

南非针灸专业师生在活动中收获纪念品。希拉兹·莫林 摄

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