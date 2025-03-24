人民网伦敦3月22日电（徐量）3月20日，中国驻英国使馆举办英国各界人士座谈会，宣介中国全国两会精神。郑泽光大使发表主旨讲话，与会人士交流发言。

中国驻英国大使郑泽光在座谈会上发表主旨演讲。主办方供图

郑泽光在讲话中指出，刚刚结束的全国两会是中国人民政治生活中的一件大事。在国际国内面临新形势背景下，今年两会更加引人瞩目、意义更重大。

两会体现了中国人民的信心定力以及苦干实干、团结奋进精神。两会确定了中国经济社会发展主要预期目标，部署了一系列重要政策举措。中国将坚定不移以高质量发展全面推进中国式现代化，实施更加积极有力的宏观调控政策，着力提振消费、扩大内需、扩大有效投资，着力推进科技创新、发展新质生产力，着力扩大高水平对外开放、稳外贸、稳外资，协同推进降碳减污扩绿。尽管面临挑战、困难和压力，我们对实现两会确定的预期目标充满信心。

两会彰显了中国政治制度的独特优势。两会是中国共产党领导人民实现全过程人民民主的生动实践。《政府工作报告》凝聚了全国各族人民的广泛共识。2929名全国人大代表和2154名全国政协委员在今年两会期间齐聚北京共商国是，人民所思所盼有效融入国家顶层设计。这个制度实现了从民意反映、倾听到协商、落实的完整闭环。中国的制度优势也是我们过去70多年之所以能够创造经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹的奥秘所在。

两会表明中国将继续成为世界和平发展的赋能者。当前世界变乱加剧，单边主义、保护主义上升，全球经济增长和产供链安全稳定面临严重威胁。我们将继续以自身发展推动世界经济增长，促进世界科技创新，引领世界绿色转型，维护世界和平稳定。我们愿与世界各国共同努力，推动构建人类命运共同体，共创世界和平发展的美好未来。

郑泽光指出，面对动荡加剧的世界，中英双方应按照两国领导人达成的重要共识，落实好中英战略对话、中英经济财金对话、中英能源对话成果，坚持相互尊重、互不干涉内政、平等互利原则，聚同化异，妥处分歧，推进两国各领域对话与合作，更好造福两国人民。希望中英各界有识之士一道努力，为推动中英关系走上持续稳定发展轨道而不懈努力。

与会英方人士就全球治理、中英关系等议题进行交流。英方人士表示，当前国际形势正经历二战以来最深刻变化，世界不确定性不稳定性上升，中国的地位和作用更加凸显。

英方人士高度关注中国全国两会成果，认为中国成功召开两会，确立了雄心勃勃的发展目标和务实举措，展现了中国式现代化的强大活力，彰显了全过程人民民主的制度优势。这不仅增强了外界对中国未来发展的信心，也为全球发展提供了新的机遇和动力，相信中国将继续为维护世界和平稳定发挥更大作用。

英方人士还表示，英国应坚持多边合作，以推动更加稳定和可持续的全球治理体系。中国在全球治理中的作用更加凸显。特别是在应对气候变化和发展新能源方面，中国积累了丰富经验，值得全球借鉴。他们强调，英国应以更加开放的心态了解认识中国，以实现优势互补、共同发展。中英两国应加强交流对话，深化务实合作，推动两国关系持续健康发展，为构建一个更加开放、和平、美好的世界作出积极贡献。大家纷纷表示，愿为推动英中关系发展作出新的贡献。

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