人民网约翰内斯堡3月23日电 （记者邹松）近日，第34期中国（江苏）援桑给巴尔医疗队在当地纳兹莫加医院成功实施消化内镜下内痔硬化剂注射治疗，为一名长期受便血困扰的当地患者提供了微创、精准的治疗方案。这一技术的应用，标志着中国援桑医疗队在当地推广先进医疗技术取得新进展。

患者为一名中年女性，因反复便血半年就诊。来自淮安市第一人民医院的医疗队消化内科专家周静芳副主任医师在详细问诊和检查后，决定采用内镜下硬化剂注射治疗。

周静芳主任借助中国政府援助的全套肠镜设备，精确定位病变部位，并在直视下精准注射硬化剂，整个治疗过程仅用几分钟，患者无明显不适，术后恢复良好。相比传统手术，该技术具有创伤小、恢复快、并发症少等优势，能够有效改善患者生活质量。

周静芳主任在为患者进行内镜下治疗。中国援桑医疗队供图

此次治疗在纳兹莫加医院尚属首次开展，当地医生对此高度关注。在手术过程中，周静芳主任详细讲解了内镜操作要点和硬化剂注射技巧，帮助当地医生掌握这一“微创、精准、高效”的治疗方法。

中国援桑医疗队队长陈炜表示，医疗队将继续发挥技术优势，推动内镜微创治疗技术在当地的推广应用，助力提升当地医疗水平，为桑给巴尔人民提供更加优质的医疗服务。

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