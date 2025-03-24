人民网内罗毕3月23日电（记者黄炜鑫）南苏丹瓦乌消息：当地时间3月21日，中国第15批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队高标准完成营区内地下掩体新建任务，为营区安全奠定坚实基础。

施工现场。维和工兵分队供图

维和工兵分队原有地下掩体受多年高温暴晒，雨水冲刷，多处已塌陷，部分老旧的掩体区域损毁严重，存在极大安全隐患。为保证维和官兵安全，根据战备任务要求，我维和工兵分队将原有的地下掩体拆除，重新建设一个防御性能更强的钢制双层集装箱掩体。

施工现场。维和工兵分队供图

地下掩体由集装箱和沙箱组成，需要依次完成混凝土基座浇灌、集装箱吊装码放、顶部钢板焊接、网箱装填等多个步骤。由于作业区域比较狭小，许多工作需要人工来完成。我维和工兵分队合理编组，多线推进，大大提高了作业效率。

施工现场。维和工兵分队供图

经过34个工作日的持续奋战，分队官兵克服材料紧缺、物资匮乏、工期紧张、天气炎热等困难，共出动官兵510余人次，各类工程机械150余台次，累计装填沙箱沙袋40余个，动用土方230余立方米，圆满完成了集指挥、通信、防护、通风、洗漱、如厕为一体的地下掩体建设任务。

施工现场。维和工兵分队供图

改造后的掩体从入口到顶部加装了防弹钢板，用集装箱替换了原有土网箱材料进行支撑，全方位提高掩体的防御力。在任务区，为维和官兵建造起保护生命安全的“防护盾”，保存维和力量，筑牢和平之基。（张晓昆、王依博、范奕城、谭杰对本文亦有贡献）

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