人民网内罗毕3月23日电（记者黄炜鑫）坦桑尼亚桑给巴尔消息：在雨季即将来临之际，中国援助桑给巴尔血吸虫病防治技术二期项目专家组与奔巴岛热带病防治中心21日共同举办以“预防血吸虫病，共建健康家园”为主题的科普活动，旨在通过广泛的健康教育普及，激励更多民众参与到疾病筛查中来，共同抵御水传播疾病的威胁，促进社区整体健康水平的提升。

中坦工作人员化整为零，深入奔巴岛的多个村庄与学校，发放健康教育手册和健康教育用品，设立便捷的健康咨询台，面对面地向村民和学生们讲解血吸虫病等水传播疾病的预防知识，着重强调清洁饮用水源与个人行为习惯对于疾病预防的重要性。

与此同时，项目组在奔巴岛上启动针对重点人群的查病工作，计划在62个村庄与25所学校内展开全面的疾病筛查，预计覆盖居民人数将达到5万之众。

专家组向学生发放健康教育手册和健康教育用品。专家组供图

专家组向村民发放健康教育手册和健康教育用品。专家组供图

专家组向村民发放健康教育手册和健康教育用品。专家组供图

专家组组长戴洋表示，通过“健康科普+疾病筛查”这种工作模式，期望能够激发公众的健康保护意识，及时发现并治疗潜在病例，助力奔巴岛血吸虫病的消除工作。

专家组指导非方疾控人员开展疾病筛查工作。专家组供图

此次“世界水日”健康宣教活动的成功举办，赢得了当地政府与村民的广泛赞誉。维通戈吉乡镇负责人哈勒夫·奥斯曼·哈米斯表示，以往许多村民因缺乏足够认识而未能积极参与免费筛查活动，导致病情延误。他衷心感谢中国专家的无私援助，认为此次活动不仅显著提升了公众的健康意识，更让那些因信息闭塞而错失调查机会的人群受益良多。将继续与中国专家紧密合作，不断深化疾病防治的宣传教育工作。

专家组与当地村民合影。专家组供图

(责编：徐祥丽、杨牧)