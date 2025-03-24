第十七批中国援厄立特里亚医疗队向门德法拉医院捐赠医疗物资。第十七批中国援厄立特里亚医疗队供图

人民网开罗3月23日电（记者沈小晓） 3月19日至21日，第十七批中国援厄立特里亚医疗队在厄立特里亚南方省门德法拉医院开展援外医疗巡诊工作，并捐赠医疗物资。本次巡诊旨在为当地提供急需的医疗服务，并加强中厄医疗合作。捐赠医疗物资一定程度上缓解了医院物资短缺的困境，为医院日常运营和患者治疗提供有力支持。

门德法拉医院院长西尔代表医院对中国医疗队的到来和无私援助表示衷心的感谢，认为这是中厄友好合作的生动体现。捐赠仪式结束后，西尔带领医疗队参观了医院各科室，并就医院的发展现状、救治水平以及未来援助需求与中方进行了深入交流。了解医院的实际情况后，第十七批中国援厄医疗队队长韩东明根据医院需求和队员的专业特长，安排巡诊任务，确保每项工作精准到位。医疗队成员迅速投入工作，为当地患者提供了高效、专业的诊疗服务。

除了为患者进行详细检查和诊断外，医疗队还为当地医护人员提供了专业培训与指导。此次巡诊不仅为当地居民提供了及时的医疗帮助，也进一步加深了中厄两国在医疗领域的友谊与合作。

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