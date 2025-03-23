新华社北京3月23日电 《参考消息》23日刊登《日本经济新闻》文章《预测日美两国GDP都将受到关税政策拖累的专家占比均接近八成》。报道摘要如下：

《日本经济新闻》与日本经济研究中心就美国政府的关税政策进行了一项以一些经济学家为对象的调查。在受访者中，认为对汽车等领域加征关税将拉低美国和日本国内生产总值（GDP）的人占比均接近80%。

特朗普政府从12日起对钢铁和铝制品征收25%的进口关税，还计划在4月2日对汽车进口加征关税。

关税政策将如何影响美国经济？我们于13日至17日对47名经济学家就“美国GDP是否会受到关税政策拖累”进行调查时发现，“强烈认同”（30%）和“认同”（49%）这一观点的人数比例合计达到79%。

多数经济学家认为，关税将推高进口商品价格，给美国的消费和生产造成负面影响。加拿大不列颠哥伦比亚大学国际贸易学教授笠原博幸认为，其他国家的报复性关税导致美国出口下降，也将成为一个负面因素。他说：“如果美国人因为预期经济放缓而更倾向于减少消费，经济状况将会进一步恶化。”

特朗普政府提高关税以便制造业回流的目标能否实现？日本政策研究大学院大学宏观经济学教授北尾早雾对此持否定看法。她说：“生产可能会暂时增加，但着眼长期，物价上涨导致实际收入下降等负面因素的影响将超过正面因素。”

在回答“特朗普关税是否会导致日本GDP下降”的问题时，76%的受访者回答“非常认同”（19%）或“认同”（57%）。

多数经济学家担心，这会对日本的出口产生负面影响。美国哥伦比亚大学国际金融学教授伊藤隆敏说：“出口额下降不可避免，对钢铁和汽车行业的影响尤其大。”

贸易战还可能导致全球供应链成本上升。巴黎综合理工学院博弈论教授郡山幸雄说：“高度依赖供应链的日本将受到关税上调的巨大负面影响。”

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