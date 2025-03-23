新华社哈拉雷3月23日电 通讯｜“中国井”给津巴布韦农户带来盼头

新华社记者许正

一颗颗玉米棒缀在齐人高的秸秆上，羊群在窄路两侧啃食青草。妇女们一边说笑着一边将水桶举上头顶，满脸喜悦地向家走去……这是记者日前在津巴布韦东马绍纳兰省奇林达村走访时看到的景象。

去年，津巴布韦遭遇严重旱灾。为了应对干旱，中国决定为津巴布韦中部省以及东部的马尼卡兰省、马斯温戈省、东马绍纳兰省援建300口水井。奇林达村已经用上了中国援建的首批水井，近日举办移交仪式。

村里难得有大型活动，大伙儿一早便赶着去参加，有的村民甚至兴奋地在草丛边舞蹈起来。一时间，小村子多了许多喜庆氛围。

仪式结束后，记者走进55岁村民穆坦加杜拉的家，她正在忙活着给院子里的甜高粱浇水。得知记者来采访，她兴奋地说：“你看我的甜高粱和玉米都已经成熟了，这口新井真是帮助我们许多！”

奇林达村共有55户人家，许多家庭世代定居在此。正如津巴布韦多数农村，村里没有其他产业，村民们以务农和饲养牲畜为生。因此，充足的水源对全村生计至关重要。用村民们的话说：“在这里，水就是我们的生命！”

多年来，奇林达村与临近两个村庄共用一口水井。但水井距离该村较远，村民们取一次水来回步行要两个小时。更令他们苦恼的是，近年来津巴布韦频遭干旱，导致水井逐渐趋于干涸，打出来的水越来越浑浊，有时甚至已经打不出水。

“过去，妇女们常常在井口因为争水而打架！”穆坦加杜拉一边剥着手上的甜高粱，一边说。

“那井水非常浑浊，需要煮很久我们才敢喝。尤其是去年赶上严重干旱，井里几乎没有水了，没办法浇庄稼、喂牲口，生活受到很大影响。”73岁的村民穆祖卡说。

穆祖卡告诉记者，算上他的父亲，他们家族已经在这里生活100多年了。近几年，村里粮食歉收、生活困难，几个孩子陆续搬到哈拉雷和布拉瓦约等大城市寻找工作机会，只剩下老两口在这里勉强度日。去年底，中国援助的水井建在了村口，用水问题解决了，让他们觉得日子又有了盼头。

“打出来的井水非常清澈，我们再也不用为水发愁了。我要感谢中国人，你们是津巴布韦永远的朋友！”他动情地说。

“感谢”是记者从这些朴实的村民口中听到最多的词语。当日庆祝仪式结束后，不少村民还留在井口前久久不愿离去。他们对着记者的镜头，多次说着“感谢”。

记者临走时，穆坦加杜拉执意要记者带上一根她刚刚砍下的甜高粱尝尝。她说：“我们会守好这口井，也会记住是中国人帮我们建了它！”

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