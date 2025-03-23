新华社马来西亚马六甲3月23日电（记者王嘉伟 程一恒）讲述近代华人“下南洋”创业谋生历程的大型情景体验剧《一代印记》22日在马来西亚历史名城马六甲首演，受到当地观众欢迎。

《一代印记》为马来西亚“又见马六甲”大剧院与中方团队联合打造，演出时长约80分钟。该剧通过九个章节场景，生动再现华人先辈在马来亚奋斗拼搏的历程。演出以一段爷孙追忆往昔的对话拉开序幕，在240米长的舞台与360度旋转坐席的巧妙结合下，无缝衔接的场景转换将观众从战火纷飞的年代，带入到漂洋过海创业谋生，再到荣归故里寻根问祖的动人旅程。

演出还巧妙运用水帘、射灯、烟雾等舞台特效，并结合歌舞表演展现马来民族人文风情，体现中华文化与马来文化之间的交融共生、和谐共存。“舞台效果非常震撼，剧情也很感人。”马六甲当地居民赛义德·伊斯坎德尔说，马来西亚是多民族与多元文化融合的国家，通过这样跨文化的剧作能够让不同民族更好相互理解、相互友爱。

该剧导演王永超在接受新华社记者采访时表示，该剧从筹备到首秀展演，离不开中马双方团队的通力合作与共同努力。该剧选择在具有深厚历史底蕴和文化底色的马六甲首演，意义非凡，期待未来能吸引更多中马两国观众共同见证文化交流与融合的魅力，促进民心相通。

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