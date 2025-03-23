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通讯丨“人应该活在希望里”——莫斯科民众纪念“克罗库斯城”音乐厅恐袭受害者

2025年03月23日14:46 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科3月23日电　通讯丨“人应该活在希望里”——莫斯科民众纪念“克罗库斯城”音乐厅恐袭受害者

　　新华社记者黄河

　　在莫斯科西北郊外的“克罗库斯城”音乐厅门前广场上，矗立着一座黑色花岗岩制成的纪念碑，碑上有着白鹤翱翔天空的画面。当地时间22日，在低沉哀婉的音乐声中，俄罗斯民众排着队缓步上前，在纪念碑前放下手中一束束鲜花。纪念碑的底座上有一行文字：“纪念2024年3月22日非人道恐怖主义行为的受害者”。

　　3月22日是“克罗库斯城”音乐厅恐袭事件满一周年的日子。一年前的那个黑夜，4名恐怖分子持枪进入音乐厅，向建筑物内投掷燃烧瓶，并对观看演出的民众进行无差别射击。

　　这起袭击事件造成144人死亡、551人受伤，是俄罗斯继2004年的别斯兰人质事件后发生的又一起严重的恐袭事件。

　　音乐厅被烧焦的墙面和坍塌的屋顶均被保留下来，和一旁的黑色纪念碑形成呼应，显出悲怆的气氛。

　　“我参加过在莫斯科举行的别斯兰人质事件遇难者悼念活动。”家住在莫斯科州东北部谢尔吉耶夫波萨德市的尼古拉专程来到“克罗库斯城”音乐厅。他说，恐袭事件发生后，“所有人都很悲痛，我也没想到还会再次目睹这样惨烈的悲剧”。

　　虽然已过去一年，但恐袭事件给俄罗斯民众带来的伤痛和阴影依然存在。在事发地不远处的空地上，有一处用钢架搭建的纪念设施，几名遇难者的照片前面总是摆放着鲜花。据附近居民说，路过这里的人们，往往会停下来，向死难者默哀。

　　“直到今天，音乐会、读书会、烧烤节这样的人群密集活动，我都不敢参加。”在一家研究所工作的玛丽亚说，她和丈夫都是这起恐袭事件的亲历者。“那些人（恐袭实施者）曾经从我们身旁走过。”

　　在距离纪念碑较远处的空地上，一位戴着墨镜的女士静静面对着焦黑的建筑物，默默擦拭眼泪。“我和丈夫很幸运地逃了出来。一年了，之前我一直不敢回到这里。”她说，恐袭发生后的几个月时间里，她不愿与人接触，长时间待在屋里，害怕看到关于这起恐袭的任何消息。直到有一天，她才意识到自己应该走出去，继续勇敢地生活。

　　这位名叫娜杰日达（俄语意为“希望”）的女士说：“人应该活在希望里。”

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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