人民网北京3月23日电（暨佩娟、宋振）3月20日，由巴基斯坦驻华大使馆举办的巴基斯坦国庆日招待会活动在京举行。外交部副部长孙卫东作为中方主宾出席招待会。中联部副部长孙海燕和各国驻华使节、在华巴基斯坦人员、中国国企和私营部门代表、中国主流媒体代表近千人出席招待会。

巴基斯坦驻华大使卡里尔·哈什米大使热烈祝贺中国全国两会胜利闭幕，高度评价中国式现代化发展前景。哈什米强调，巴中关系独一无二、坚如磐石。当前，巴方正在努力实现社会稳定和经济振兴。巴方愿抓住中国高质量发展带来的新机遇，同中方加强战略沟通，深化共建“一带一路”及各领域务实合作，推动巴中关系不断迈上新台阶。哈什米大使肯定了在华巴基斯坦群体为增进中巴友谊所发挥的积极作用，并强调巴中两国需在商业、科技、教育、文化及人文交流等领域进一步深化合作。

外交部副部长孙卫东对巴基斯坦第86个国庆日表示诚挚祝贺。孙卫东说，中巴是好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟。两国始终相互理解、相互信任、相互支持，铁杆友谊历久弥坚。无论国际风云如何变幻，中方始终把巴基斯坦置于中国外交优先方向，坚定致力于发展中巴全天候战略合作伙伴关系。中方将一如既往坚定支持巴方捍卫国家独立、主权和领土完整；支持巴方打击恐怖主义，维护社会团结稳定；支持巴方在国际地区事务中发挥更大作用。中国的发展壮大为世界注入稳定性确定性，中国式现代化为包括巴基斯坦在内的各国发展带来新机遇。中方愿同巴方一道努力，落实好两国领导人重要共识，高质量共建中巴经济走廊，深化各领域交流合作，加快构建新时代更加紧密的中巴命运共同体。

招待会上，中巴两国学生组成的演出团体表演了精彩的文艺节目，彰显了中巴两国间坚实的友谊。现场气氛友好热烈。

巴基斯坦驻华大使卡里尔·哈什米致辞。巴基斯坦驻华大使馆供图

外交部副部长孙卫东致辞。巴基斯坦驻华大使馆供图

招待会现场。巴基斯坦驻华大使馆供图

外交部副部长孙卫东（左）、巴基斯坦驻华大使卡里尔·哈什米（中）、中联部副部长孙海燕（右）共切蛋糕。巴基斯坦驻华大使馆供图

出席招待会的主要嘉宾合影。巴基斯坦驻华大使馆供图

中巴两国学生演出。巴基斯坦驻华大使馆供图

(责编：曹欣悦、张悦)