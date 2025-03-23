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阿尔及利亚举办“中阿友谊园”植树活动

2025年03月23日10:08 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿尔及尔3月22日电（记者郝瑞敏）当地时间3月22日，中国驻阿尔及利亚大使馆、阿尔及尔省政府、阿中友协、在阿中资企业协会共同在阿首都阿尔及尔“中阿友谊园”举办植树活动。中国驻阿尔及利亚大使董广利、阿尔及尔省长拉贝希、阿中友协主席德贝什、阿中资企业协会会长唐浩、阿党政军学媒等各界友人、中企和侨民代表约500人参加。

中国驻阿尔及利亚大使董广利（右三）、阿尔及尔省长拉贝希（右二）、阿中友协主席德贝什（左一）接受媒体采访 中国驻阿尔及利亚大使馆供图

中国驻阿尔及利亚大使董广利（右三）、阿尔及尔省长拉贝希（右二）、阿中友协主席德贝什（左一）接受媒体采访。中国驻阿尔及利亚大使馆供图

中国驻阿尔及利亚大使董广利致辞。中国驻阿尔及利亚大使馆供图

中国驻阿尔及利亚大使董广利致辞。中国驻阿尔及利亚大使馆供图

董广利表示，绿色是中国五大发展理念之一，是中国式现代化和“新阿尔及利亚”建设的底色。植树活动旨在弘扬中阿传统友好，助力阿生态环境建设和高质量发展。

“今天种下生机勃勃的橄榄树苗，象征着两国友谊枝繁叶茂。”拉贝希说，植树活动为阿尔及尔平添绿色，希望阿中继续加强绿色环保领域合作，共同构筑可持续发展的未来。

“植树活动体现两国友谊源远流长、根深叶茂，和两国共同保护环境的先进理念。”德贝什说，阿中友协将继续为促进阿尔及尔省和河南省友省合作发挥桥梁作用。

“中阿友谊园”植树活动迄已举办10届，植树逾5000余棵。

植树活动现场。中国驻阿尔及利亚大使馆供图

植树活动现场。中国驻阿尔及利亚大使馆供图

中阿民众一起参加植树活动 中国驻阿尔及利亚大使馆供图

中阿民众一起参加植树活动。中国驻阿尔及利亚大使馆供图

(责编：曹欣悦、张悦)

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