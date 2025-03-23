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巴西2023年工业创新率连续第二年下降 

2025年03月23日09:47 | 来源：人民网-国际频道
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人民网巴西利亚3月22日电（记者邵世均）巴西国家地理统计局近期发布报告指出，2023年巴西工业创新率连续第二年下降，总体上巴西大型企业（500人以上）创新率73.6%，高于中小规模（100名或以上员工）企业64.6％。

细分行业以化学产品生产企业创新率88.7%为领头羊，其次是机械和设备（88.0%）和计算机设备、电子和光学产品（85.3%），木制品生产企业创新能力最低（31.2%）。研发支出增幅有限，2023年工业研发支出约383亿雷亚尔（约合68.4亿美元），仅名义上高于2022年的368亿雷亚尔（约合65.7亿美元）。制造业占研发支出总金额比例超80%；仅三成企业设立了研发资金。研发成果转化率最高的是医药化学制品制造业、计算机、电子和光学设备制造业、化学产品生产企业。近半数创新型企业预期今年将加大研发支出，但2023年数据看该类企业使用公共研发和技术创新税收比例较往年有所减少。

(责编：曹欣悦、张悦)

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