人民网吉隆坡3月22日电 （记者刘慧）2025年第3届HSK“留学中国与就业展”于3月22日在马来西亚吉隆会展中心成功举行。本次展会由马来西亚汉文化中心与汉考国际联合主办，旨在为有意留学中国或到中国企业工作的马来西亚青少年提供留学资讯与职业发展机会。马来西亚人力资源部国际处处长拉惹莫哈末尼占、马来西亚汉文化中心主席吴恒灿、中国驻马来西亚大使馆教育秘书唐晶等出席开幕式。

此次展会汇集了清华大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学、中国人民大学等约30所中国知名高校。参展院校将为学生提供详尽的留学申请指导、奖学金信息及学科设置咨询。

拉惹莫哈末尼占代读了人力资源部秘书长阿兹曼的发言稿。阿兹曼在发言稿中指出，马来西亚与中国长期以来在教育领域保持着紧密的合作。本次展会正是双方不断深化学术合作，为马来西亚学生提供新机遇的证明。两国近年来也积极推动职业技术教育与培训的合作，为两国产业发展培养符合时代技能需求的人才，

马来西亚教育部副部长黄家和在视频致词中指出，这次展会既是一座直通中国高等教育的桥梁，也是一扇面向全球教育趋势的窗口。他表示，马中两国在教育领域向来是紧密的合作伙伴。“教育决定未来，选择改变人生，我们期待两国的持续合作能让更多马来西亚青少年通过教育之光照亮前行之路。”

马来西亚汉文化中心主席吴恒灿表示，汉文化中心自2014年开始为马来西亚各政府部门超过千名公务员进行了中文培训。该中心还成立“马来西亚政府公务员学汉语俱乐部”，每年选派优秀的公务员到中国学习考察观光。“希望展会能让马来西亚有意留学中国的学子找到心中理想的大学。”

在开幕式上，马来西亚汉文化中心和五洲汉风网络科技（北京）有限公司签署谅解备忘录，双方将围绕中文职业教育展开合作。

图为与会嘉宾。 马来西亚汉文化中心供图

马来西亚学生和家长在中国高校展台前咨询留学事宜。 人民网记者 刘慧摄

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