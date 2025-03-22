人民网曼谷3月21日电（记者简承渊）泰国商业部长披猜3月20日表示，泰国榴莲未发现化学污染或残留问题，保持高品质出口。因之前化学物残留问题让部分消费者对泰国榴梿失去信心，对此，披猜强调，泰国政府高度重视榴梿质量管控，已制定2025年水果管理战略，提出七项关键措施，核心在于加强质量监管与防止化学污染，尤其严格杜绝BY2残留。在榴梿主产区尖竹汶府，地方政府启动更加严格的清洁与检测程序，确保出口产品无化学残留。

3月19日，披猜与尖竹汶府府尹蒙实及多家相关机构举行会议，表示商业部正与中国驻泰使馆加强合作，计划邀请中方代表前往榴梿产地进行实地查验，进一步增强国际市场信心。

商业部预计5月榴莲产量将增长37%，达到176万吨，该部正在密切关注出口动态，确保供需稳定。泰国政府将持续拓展国内外市场、优化供应链与加强监管。今年，预计将向中国、美国、欧洲和印度等市场出口95万吨榴莲，创汇超过100亿泰铢。

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