新华社北京3月21日电（记者曹嘉玥、邵艺博）外交部发言人毛宁21日表示，近段时间，中国同周边国家互联互通取得不少新进展。中方将继续践行亲诚惠容周边外交理念，坚持命运共同体的方向，与周边国家共享机遇，共同发展。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，北京首趟中亚班列近日正式开通，满载出口货物的国际货运班列从北京启程，驶往乌兹别克斯坦首都塔什干。中国同周边国家互联互通再添成果。发言人有何评论？

毛宁表示，近段时间，中国同周边国家互联互通取得不少新进展。中亚班列开通新线路，中吉乌铁路启动，西部陆海新通道班列年度开行破万列。中方已同周边25个国家签署共建“一带一路”合作协议，是18个国家的最大贸易伙伴。中国已经成为亚洲稳定的重心、经济发展的引擎、区域安全的支撑。

“中国的繁荣离不开亚洲，亚洲的发展也离不开中国。我们将继续践行亲诚惠容周边外交理念，坚持命运共同体的方向，与周边国家共享机遇，共同发展。”毛宁说。

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