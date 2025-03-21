新华网雅温得3月21日电（记者王泽）恩贾梅纳消息：20日，由陕西建工集团承建的中国援乍得恩贾梅纳体育场项目技术移交仪式在乍得首都恩贾梅纳举行。仪式上，中乍代表签署了《项目质量接收检查及技术移交备忘录》和《项目质量验收证明书》，标志着在经历5年多的建设期后，该项目正式完成技术移交。

乍得青年与体育部部长马伊德·哈米特·隆尼在出席移交仪式时高度赞扬中方技术团队的专业精神，称体育场的落成“填补了乍得大型现代化体育设施的空白，为青年体育人才培养和全民健身提供了世界级平台”。

中方项目经理李智表示，在项目推进过程中，项目团队克服新冠疫情、高温和沙尘天气、雨季环境阻碍施工等困难，历时1278个自然日的建设，使场馆达到正式运营条件。

据陕西建工介绍，援乍得恩贾梅纳体育场是中国在中部非洲地区援建的又一标志性项目，总建筑面积约3.3万平方米，可容纳3万名观众，配备国际标准田径场、足球场及多功能训练场等。其建成后成为乍首都文化休闲新地标，将显著提升乍得举办大型赛事的能力。

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