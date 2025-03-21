章思远

美国国务卿鲁比奥近日接受专访时，拿着中国一通激烈输出。诬称美国不想生活在中国主宰的“印太”、不会愚蠢到生活在经济命脉由中国控制并挟持的世界。宣称日本不想成为中国的“附庸国”，韩国、菲律宾、澳大利亚和越南也都不想。叫嚣美将继续保持太平洋国家地位、维系同地区国家联系，这是一条红线。

这番颠倒黑白、倒打一耙，简直把全世界都整不会了。若论霸道霸凌霸权，美国说自己是第二，没有国家敢说第一。

美国才是图谋永久独霸世界的黑手。美国认可的和平，必须是“美国治下”的和平。美国宣扬的秩序，必须是“美国主导”的秩序。谁想要求平等，谁想讨回公道，美国就对谁挥动军事大棒。这就是为何美国建国240多年只有17年没打仗，这也是为何2024年美国军费超过第2到10名国家总和。放眼亚洲，“三条岛链”、6个条约盟友、东亚300多个军事基地......这些难道不是美国霸权的军事护持？这些难道不透着美国图谋将中国锁死在欧亚大陆的执念？

美国才是奴役胁迫近邻的老手。“门罗主义”宣称美洲是美洲人的美洲，实则被一步步变成美国的美洲。美国在全球发动近400次军事干预，34%针对拉美和加勒比地区。近来，加拿大、墨西哥湾也被“画入”美国地图。难怪加拿大人哀叹“做美国的敌人是危险的，但做美国的盟友是致命的”！难怪墨西哥人感慨“墨西哥人的悲剧是，离上帝太远、离美国太近”！美国向巴拿马索要运河、摁着哥伦比亚接收非法移民......到底谁在把邻居当“后院”、谁在胁迫邻国当“附庸国”？

美国才是薅全世界羊毛、割全球韭菜的推手。美国向来道义放两旁、“利”字摆中间，近来开启了对全世界的无差别取利：祭出关税“三板斧”，强推制造业回流本土，一言不合还要退出世贸！盟友们一面被逼着交“保护费”，一面要提高军费、学习自卫。美国各种强取豪夺、敲骨吸髓，有什么脸面诬称别国“占美国便宜”、中国控制世界经济命脉？

美国不要以为“门罗主义”是个宝，所有国家都稀罕。美国勿要再操弄民主、开放的借口在亚洲搞“利益均沾”，更不要打着秩序、规则的旗号操弄“以台制华”“以海制华”的危险路数。近期，美方在台湾问题上采取一系列错误行径，立场严重倒退，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。台湾问题是事关中国核心利益的重大原则问题，中方毫无妥协余地。美国不要指望打台湾牌讹诈施压、做牌谋利。“台独”势力和外国支持者胆敢挑衅一次，我们的反制就推进一步，直至实现中国完全统一。美国要是还心存幻想，就该好好看看这几天中国人民解放军的军事行动，这是以实际行动捍卫国家主权和领土完整。美方还煽动支持个别国家对中方闹海侵权，一旦被小国绑架、被动卷入，美方将玩火自焚。

世界够乱了，不要再祸害亚洲这片和平稳定的绿洲、这方发展合作的热土。美国“印太战略”文件开篇即宣称亚太决定了美国经济的未来、支撑着美国的就业，美国就不要一边吃着饭，一边砸着锅！

求和平、谋发展、促合作、图繁荣，这是亚洲大势和地区国家心之所向，美国要学会倾听和顺应。中国同周边国家亲望亲好、邻望邻好，结成了融合共生的命运共同体，这是谁也切割不了、破坏不了的，美国要学会正视和接受。亚洲国家坚持互惠互利而不是你输我赢，开放合作而不是脱钩断链，美国要学会遵守和加入。

（作者是国际问题观察员）

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