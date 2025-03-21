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舌尖上的中日“混搭”  日本食品企业探索中餐融合新路径 

2025年03月21日14:39 | 来源：人民网-国际频道
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“中日融合-新派中餐展示洽谈会”现场。人民网记者 张丽娅摄

“中日融合-新派中餐展示洽谈会”现场。人民网记者 张丽娅摄

人民网北京3月21日电 （张丽娅 胜又阿雅子）日本食材遇上中式烹饪会碰撞出怎样的味蕾火花？3月20日，由日本驻华大使馆与北京日本食品协会共同主办的“中日融合-新派中餐展示洽谈会”在北京举行，38家日本食品企业参展，10余位中国大厨现场烹饪，一同探索中日饮食文化中的共通密码。

日本驻华大使金杉宪治致辞。北京日本食品协会供图

日本驻华大使金杉宪治致辞。北京日本食品协会供图

日本驻华大使金杉宪治在开幕式上表示，中餐作为深受全球喜爱的饮食文化，历史悠久，并在与包括日本在内的各国饮食文化的交流中不断发展。他指出，在食材和烹饪技术方面，日中两国有着广泛的合作空间，希望通过此次活动建立新的合作关系，进一步丰富中国饮食文化，推动其发展。

日本企业展台。人民网记者 张丽娅摄

日本企业展台。人民网记者 张丽娅摄

炸虾球搭配丘比沙拉酱、明治牛奶制作的奶皮子酸奶……参展的日本食品企业展示了日本产品与中国饮食结合的无限可能。

中国厨师使用日本食材现场烹饪。人民网记者 张丽娅摄

中国厨师使用日本食材现场烹饪。人民网记者 张丽娅摄

在”新派中餐创意大赛”环节，来自多家中国餐厅和酒店的厨师使用日本企业提供的日式咖喱、唐扬粉、和牛、寿司海苔等调味料和食材，现场进行厨艺大比拼，制作出一道道融合中日风味、充满创意的新菜品。

中国厨师使用日本食材制作的菜品。北京日本食品协会供图

中国厨师使用日本食材制作的菜品。北京日本食品协会供图

北京日本食品协会会长木村诚在接受采访时说：“以往中餐界的客户看到日本食材和调味料时，第一反应往往是‘用不了’。其实日本料理和中餐在制作方法和口味上有很多相似之处，许多人尝试后表示‘更美味了’。”木村诚表示，此前日本食品企业主要面向日本料理相关企业和日系超市销售，今后希望通过与中餐结合，进一步开拓中国市场。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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