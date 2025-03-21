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“菲律宾什么时候沦为海牙的一个省？”

2025年03月21日13:44 | 来源：新华社
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　　新华社马尼拉3月21日电　菲律宾参议院外交关系委员会主席、菲总统马科斯的姐姐伊梅·马科斯20日就前总统杜特尔特被捕并被移交国际刑事法院一事提出质疑：难道菲律宾已沦为荷兰海牙的一个省？

　　这是3月14日在荷兰海牙拍摄的国际刑事法院第一预审庭现场。新华社发（国际刑事法院供图）

　　“一位为菲律宾奉献的人被外人带走”

　　伊梅在参议院当天举行的听证会上说：“我们眼睁睁地看着一位菲律宾同胞，一位领袖、父亲、祖父，一位曾为菲律宾奉献的人，被自称有权审判他的外人带走。”

　　伊梅反问道，“如果他们能闯进我们家，带走我们的同胞，那还有什么能阻止他们一而再、再而三地这么做？”

　　她说：“法律确实应占主导地位。但是，是谁的法律？我们的还是他们的？菲律宾什么时候沦为海牙的一个省？”

　　这是3月14日在荷兰海牙拍摄的国际刑事法院第一预审庭现场，菲律宾前总统杜特尔特以视频连线方式出席。新华社发（国际刑事法院供图）

　　主权和法律程序必须始终处于首要地位

　　伊梅17日曾发表声明说，参议院20日将对杜特尔特被拘留一事进行紧急调查。菲律宾的主权和法律程序必须始终处于首要地位。

　　她当时在声明中说，需要确认拘留杜特尔特的过程是否遵循正当法律程序，以确保他的合法权益得到保障，特别是在国际刑警组织和国际刑事法院介入的情况下。

　　声明说，参议院需要处理这些关键问题，以维护国家司法管辖权，并明确规范菲律宾执法机构与相关国际机构的接触方式。声明还说，伊梅将邀请菲律宾国家警察、司法部和外交部等政府机构官员参与调查。

　　杜特尔特11日上午从境外抵达马尼拉国际机场时被警方逮捕，有关方面向他出示了国际刑事法院的逮捕令。当晚，他被送上飞往荷兰海牙的飞机，并于12日抵达。14日下午，他通过视频连线方式参加了在海牙国际刑事法院举行的首次聆讯。

　　杜特尔特的指控确认听证会定于9月23日举行，他可在此日期之前提起上诉申请保释。（记者：杨云起、聂晓阳）

(责编：崔越、张悦)

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